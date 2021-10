La diversité progresse à la télévision américaine mais pas pour les Latinos

Les séries télévisées mettant en scène la diversité ethnique ou culturelle ont progressé en termes d'audience durant la pandémie aux États-Unis, mais les artistes latino-américains restent sous-représentés et les acteurs transgenres « quasiment absents », selon une étude annuelle publiée mardi.

Le Hollywood Diversity Report réalisé par l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) observe une corrélation entre les scores d'audience enregistrés l'an dernier et la diversité de la distribution et des scénaristes, particulièrement chez les ménages eux-mêmes issus de minorités.

C'est pour les séries considérées comme « relativement diverses » (31 à 40% de minorités) que les scores d'audience sont les plus élevés chez les ménages blancs. Dans les foyers se définissant comme « noirs », l'audience est en revanche à son maximum lorsque plus de la moitié des acteurs appartiennent à des minorités.

« Le fait que les séries avec une équipe d'auteurs issus de minorités aient bien marché l'an dernier illustre aussi le fait que les spectateurs souhaitent une représentation authentique », estime Darnell Hunt, co-auteur de l'étude et chercheur à UCLA.

Les artistes non blancs ont fait de modestes progrès dans « presque tous les secteurs » de l'industrie télévisuelle mais la représentation des personnes latino-américaines, déjà très faible, ne s'est pas améliorée.

Les Latino-Américains constituaient seulement 3,9% des rôles principaux sur les chaînes câblées américaines, alors que 18,5% de la population des États-Unis s'identifie comme « latino ».

Alors que des propos de l'humoriste Dave Chappelle sur les personnes transgenres dans un spectacle récemment diffusé par Netflix ont déclenché une polémique, l'étude de UCLA a peiné à en trouver à Hollywood. « Les acteurs trans et non-binaires sont quasiment absents de toutes les plateformes », selon l'étude.

Les militants dénonçant les propos de Dave Chappelle et le soutien accordé au comique par Netflix ont demandé à la plateforme de vidéo à la demande d'investir davantage dans le développement de programmes par des créateurs transgenres et à engager plus de salariés LGBTQ à des postes de direction.