La pandémie de COVID-19 repart à la hausse en Europe

PARIS, France | Alors que la pandémie de COVID-19 stagnait en Europe depuis début août, la région subit depuis début octobre un rebond épidémique tant en nombre de cas que de décès, selon un comptage de l’AFP établi à partir de bilans officiels et arrêtés à lundi.

• À lire aussi - COVID-19: la Chine confine une ville de quatre millions d'habitants

Durant les 7 derniers jours, quelque 1 672 000 cas, soit une moyenne de 239 000 par jour, ont été enregistrés dans la région, composée de 52 pays et territoires (à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie).

Cela représente 18 % de plus que la semaine précédente, et environ 60 % de plus qu’en août et en septembre, quand le nombre de nouveaux cas stagnait autour de 150 000 cas par jour.

Quarante-deux pays de la région ont vu les contaminations augmenter ces sept derniers jours, tandis que seuls sept ont enregistré des chiffres en baisse.

Les chiffres actuels demeurent inférieurs aux plus haut atteints dans la région, avec une moyenne de 284 000 cas par jour entre le 2 et le 8 novembre 2020. Mais l’Europe représente actuellement plus de 55 % des nouvelles contaminations dans le monde.

Hors micro-Etats, les pays les plus touchés par ce rebond épidémique sont la République tchèque, avec une moyenne d’environ 3100 cas par jour durant les sept derniers jours, soit 124 % de plus que la semaine précédente. Suivent la Hongrie avec 2.000 cas par jour, en hausse de 104 %, et la Pologne (près de 5.000 cas, +95 %).

Rapporté à leur population, les pays recensant actuellement le plus de contaminations en Europe sont la Lettonie, avec 880 cas pour 100 000 habitants ces sept derniers jours, l’Estonie (753) et la Géorgie (736).

Le nombre de décès est lui aussi en hausse dans la région : 3.120 décès quotidiens ont été enregistrés en moyenne sur la semaine écoulée, en augmentation de 16 % par rapport à la semaine précédente.

Une moyenne supérieure à 3000 décès par jour n’avait plus été atteinte depuis début mai, mais ces chiffres restent éloignés du record de 5735 décès quotidiens en moyenne en Europe, lors de la semaine du 14 au 20 janvier.

Plus d’un tiers des décès recensés en Europe le sont actuellement en Russie (1051 morts en moyenne chaque jour), suivie par l’Ukraine (485) et la Roumanie (420).

À VOIR AUSSI...