Le nouveau système d’exploitation macOS 12 Monterey et ios 15.1 sont disponibles en téléchargement

Première impression après l’installation de Monterey dans mon MacBook Pro M1, le nouveau système d’exploitation semble moins gourmand en mémoire vive. En détail, avec les mêmes logiciels ouverts, les 16 gigaoctets de celle-ci ne sont plus occupés à plus ou moins 80% comme c’était le cas sous macOS 11 Big Sur, mais plutôt à 65% d’après les chiffres du widget menuBar Stats.

Autre constatation de la sortie toute récente de Monterey concerne... les absences. Certaines fonctions annoncées par Apple n’arriveront que plus tard cette année, comme Universal Control et SharePlay.

Une fois disponible lors d’une prochaine mise à jour, la fonction Universal Control permettra d’utiliser un clavier et une souris (ou pavé tactile TrackPad) pour travailler avec tous vos appareils ensemble jusqu'à un maximum de trois. On pourra ainsi passer du Mac au iPad ou vice-versa comme si ces deux appareils n’en formaient qu’un seul.

Apple

De son côté, SharePlay assurera le partage de votre musique, vos d'émissions télé, de films et autres tout en étant connecté par FaceTime. Une fois que SharePlay sera disponible, Apple indique que vous pourrez utiliser cette fonctionnalité avec Apple Music, Apple TV+ et des services tiers populaires non encore identifiés.

Le navigateur Web Safari retourne au format plus classique des onglets qui précédait la dernière conférence des développeurs ; format que l’on peut choisir dans les préférences de Safari.

Live Text et Visual Lookup

Live Text détecte le texte dans les photos, comme les numéros de téléphone, les sites Web, les adresses, etc., du contenu qui peut être copié et collé ou pour ouvrir un site Web et rechercher facilement des informations supplémentaires.

Visual Look Up aide les utilisateurs à découvrir et à s'informer sur les animaux, les œuvres d'art, les points de repère, les plantes, etc. dans les photos.

Protection de la confidentialité dans Mail

Une fois l’installation terminée, la nouvelle protection de la confidentialité du système vous demandera si vous désirez masquer votre adresse IP. Cette fonction empêche les expéditeurs de savoir si un courriel a été ouvert et masque les adresses IP afin que ces derniers ne puissent pas connaître l'emplacement d'un utilisateur ou l'utiliser pour établir un profil sur lui.

Apple

Ordinateurs compatibles avec macOS 12 Monterey

iMac (fin 2015 et plus récent)

iMac Pro (2017 et plus récent)

Mac Pro (fin 2013 et plus récent)

Mac Mini (fin 2014 et plus récentes)

MacBook Pro (début 2015 et plus récent)

MacBook Air (début 2015 et plus récent)

MacBook (début 2016 et plus récent)

Pour installer Monterey, allez dans le menu Pomme > Préférences Système > Mise à jour logicielle.

Une fois les 12 Go téléchargés, la préparation et l’extraction du programme de mise à jour n’ont pris que 14 minutes (et non les 57 min affichées à l’écran) et l’installation finale, environ 20 min. Aucun bogue à signaler jusqu’à présent.

Mise à jour iOS à la version 15.1

Autre mise à jour logicielle, Apple a rendu disponible la version 15.1 de son système mobile iOS.

Parlant de SharePlay, absent de macOS 12, la fonction arrive sur iOS pour partager avec FaceTime vos contenus des applis Apple TV, Musique, Fitness+ et d’autres applications compatibles de l’App Store.

Apple

Cette version 15.1 apporte aussi le format ProRes de la caméra qui est largement utilisé par les professionnels en postproduction vidéo. Pour l’activer, allez dans Réglages > Appareil photo > Formats. Attention, c’est du lourd ! Une minute de vidéo HDR ProRes 10 bits équivaut à 1,7 Go en qualité HD ou 6 Go en 4K.

En ouvrant l’appli Appareil photo, vous verrez ProRes dans le coin supérieur gauche uniquement sur les modèles iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Preuve vaccinale dans Portefeuille

Il est dorénavant possible d’ajouter votre preuve vaccinale dans les applis Portefeuille et Santé. Ouvrez Appareil photo pour cadrer votre code QR, à l’écran tapez «Santé» et suivez les instructions. C’est très simple. Votre preuve vaccinale sera accessible dans le Centre de contrôle dans une nouvelle fiche rouge.

Et pour terminer, ce dernier conseil : faites toujours une sauvegarde de vos données avant d’effectuer une mise à jour.