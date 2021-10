Les nouveaux uniformes louangés

Dans un hôtel de Toronto, mardi midi, les comités olympique et paralympique canadiens (COC et CPC) ont dévoilé en grande pompe les uniformes que porteront les athlètes aux Jeux de Pékin en février 2022, à moins de 100 jours du coup d’envoi de l’événement planétaire.

Fort d’un nouveau partenariat avec Lululemon, qui débute à Pékin et qui s’étendra jusqu’aux Jeux de Los Angeles en 2028, après une association de plusieurs années avec la Compagnie de la Baie d’Hudson, le COC était très fier du produit final tout comme les athlètes interrogés.

« On atteint un autre niveau, a déclaré le chef du sport du COC, Eric Myles. Cette nouvelle gamme de vêtements plus jeune, plus technique et axée vers les sportifs va changer des choses pour les athlètes. On vit des émotions et j’ai vu des athlètes pleurer tellement ils étaient fiers et heureux. On sent une belle énergie. »

Justine Dufour-Lapointe était elle aussi très emballée.

« Je suis vraiment fière et il y a un consensus parmi les athlètes qui adorent les nouveaux uniformes, a affirmé la spécialiste des bosses. Je suis vraiment excitée que Lululemon soit l’habilleur de l’équipe canadienne. Les athlètes portaient déjà sur une base quotidienne leurs vêtements pour s’entraîner. Dans les innovations, ils ont pensé aux athlètes. »

Photo courtoisie, COC

« C’est plus que vrai que tu performes bien quand tu te sens bien, de poursuivre la médaillée d’or des Jeux de Sotchi en 2014 et d’argent à Pyeongchang en 2018. Quand je vais à un souper important, je m’achète une nouvelle robe pour me sentir belle et forte. C’est la même chose pour les athlètes. L’habillement est ton armure et tu te sens forte et confiante quand tu es bien. »

Sa sœur Chloé abondait elle aussi dans le même sens.

« La collection est incroyable et j’adore tout, a-t-elle résumé. C’est plus moderne et plus simple. On voit le travail qui a été mis dans la recherche pour offrir un produit aux goûts des athlètes. J’aime beaucoup le design et leur collection me touche. »

« Les manteaux sont polyvalents et pourront s’adapter à la personnalité de chaque athlète, ajoute la médaillée d’argent à Sotchi qui vise une quatrième participation aux Jeux. Avec les manteaux modulaires, on peut enlever les manches selon nos goûts. Ils ont pensé aux détails avec les pochettes pour mettre notre lipstick et le drapeau canadien sur notre collet. »

Photo courtoisie, COC

Lululemon à l’écoute

Tout comme les deux autres, la paraplanchiste Sandrine Hamel était très excitée.

« Je suis vraiment chanceuse d’être dans le premier groupe d’athlètes à porter nos nouvelles couleurs. Les athlètes vont être excités quand ils vont recevoir leurs uniformes. Ça fait une différence que Lululemon soit une compagnie de sport. La qualité du matériel se démarque. On a rencontré des gens de la conception et ils étaient excités. On voyait les étoiles dans leurs yeux. Pour les athlètes en fauteuil roulant, le manteau pourra être raccourci ou agrandi et les athlètes seront plus à l’aise. On est tous heureux de la collection. »

Lululemon dit avoir pris en considération les suggestions des athlètes.

« Nous avons mis les athlètes à contribution, a indiqué la vice-présidente marketing et partenariats de l’entreprise de Vancouver, Michelle Davies. Chaque athlète pourra transformer son uniforme lors des cérémonies d’ouverture à sa guise. Ils pourront célébrer l’équipe canadienne de plusieurs façons. Je suis vraiment fière des innovations. Après 18 mois de travail, c’est Noël aujourd’hui avec le lancement de la collection. »

Le rouge sera à l’honneur pour la cérémonie d’ouverture et le beige aura la cote pour la soirée de fermeture. Une autre tenue est prévue pour la remise des médailles et les rencontres avec les médias.