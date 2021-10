Marchand compare le métro de Gosselin à un projet de Playmobil

Le métro souterrain de Jean-François Gosselin «ne tient pas la route», coûtera au moins 6 milliards $ et est moins solide qu'un projet de Playmobil, selon Bruno Marchand.

«Il y a des projets de Playmobil qui sont construits plus solidement que ce projet qui nous est présenté», a lancé le candidat à la mairie Bruno Marchand, qui s'est affairé à démolir le projet de métro souterrain de Québec 21.

Selon les échéanciers normalement établis par les experts dans le domaine, le métro ne pourrait pas être prêt avant 2031 et ce s'il n'y a aucune embûche, a martelé M. Marchand. Il doit d'abord franchir une série d'étapes primordiales. Le tramway doit quant à lui rouler en 2028.

De plus, si on se fie aux coûts généralement établis pour la construction de métros et pour leur opération, le projet de M. Gosselin ne pourrait pas être de moins de 6,2 milliards$, dont 4,8 seulement pour la portion tunnel, excluant le matériel roulant, affirme Bruno Marchand. «Les coûts du tunnel sont largement sous-estimés», martèle-t-il. Jean-François Gosselin assure que son projet coûtera le même prix qu'un tramway, évalué à 3,3 milliards $.

Il est selon le chef de Québec forte et fière impossible de réaliser ce projet sans éventrer les rues, ne serait-ce que pour les stations le long du tracé de 13 km, ou encore sans couper des arbres.

«Ça ne va pas se faire en criant ciseau. Il y aura un impact dans le portefeuille, dans les délais de construction et dans la vie des citoyens.»

Les propos de M. Marchand ont trouvé écho chez le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau, qui parle de «fumisterie». «C'est mensonger d'affirme qu'il n'y aura pas d'arbre qui va être affecté», a-t-il lancé. Il ne croit pas davantage au montage financier du projet. «Les chiffres par kilomètre ne tiennent pas la route.»

