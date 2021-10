Pas de sortie du 3e lien dans Saint-Roch: des quartiers soulagés, mais les inquiétudes persistent

L’annonce aujourd’hui que le tracé du 3e lien ne prévoira plus de sortie pour les voitures dans Saint-Roch calme les esprits en Basse-Ville de Québec, mais des inquiétudes demeurent pour la qualité de vie des résidents.

Le gouvernement a présenté ce matin une modification au parcours du 3e lien au cœur de Québec.

Seuls les autobus pourront accéder au tunnel par le boulevard Charest. L’entrée ou la sortie pour les automobiles se fera à l’axe de l’autoroute Laurentienne et de la rue Soumande.

«C’est un soulagement pour le quartier Saint-Roch. Nous n’avions pas à subir une autre sortie d’autoroute en plus de Dufferin-Montmorency et de l’autoroute Laurentienne. C’est un impact majeur de moins», lance Frédérick Lavoie, présidente du conseil de quartier de Saint-Roch.

«Cependant nous sommes inquiets pour nos quartiers voisins, notamment Lairet. Le 3e lien s’il débouche au Centre Vidéotron, le problème est déplacé ailleurs», tempère Mme Lavoie.

«Ça reste un projet d’augmentation de la capacité routière, qui augmente encore notre dépendance à l’auto solo dans un contexte où on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre, poursuit Mme Lavoie. Même si nous sommes soulagés de voir qu’il ne sort plus dans notre quartier, globalement ce projet ne cadre pas dans une vision de développement durable.»

Enfin de l’écoute

Raymond Poirier, président, conseil de quartier du Vieux-Limoilou, abondait dans le même sens.

«Ce n’est pas une mauvaise nouvelle en soi. Le gouvernement évolue sur sa proposition et semble entendre une partie des préoccupations émises», constate-t-il.

Mais la question de l’impact environnemental anticipé par le projet demeure entière selon lui.

«Dans Limoilou, nous continuons à être préoccupés par la sortie prévue du côté d’Expo-Cité et le possible usage intensifié de Dufferin-Montmorency. La problématique de la qualité de l’air sera amplifiée. Il y a ici des enjeux sur la présence de particules fines dans l’air dont la qualité n’est pas au niveau de ce qu’elle devrait être comparativement au reste de la ville. Donc plutôt que de travailler à atténuer le problème, on risque de l’aggraver ou d’assurer sa pérennité.»

«On mal comment le 3e lien comme il est proposé actuellement pourrait bonifier notre qualité de vie, au contraire. Ça demeure inacceptable», opine-t-il.

