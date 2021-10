Plus de 1000 nouvelles places en garderie au Saguenay-Lac-St-Jean

Les CPE et propriétaires de garderies privées ont reçu la visite du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, lundi soir, qui leur a promis la création de 915 nouvelles places d'ici 3 ans et demi au Saguenay-Lac-St-Jean.

Comme il y avait déjà 94 places subventionnées provenant d'anciens appels de projets, l’annonce des 915 nouvelles places font en sorte qu’un total de 1009 places seront créées d'ici 3 ans et demi au Saguenay-Lac-St-Jean.

Les promoteurs peuvent maintenant déposer leurs projets.

Le ministre Lacombe leur a présenté son plan d'action lundi en soirée dans le but de répondre aux questions et écouter les préoccupations des directions des garderies et CPE.

Les responsables qui ont assisté à la rencontre ont apprécié l'initiative et se disent en général rassurés.

Certaines propriétaires de garderies privées étaient très inquiètes à la suite de l'annonce du plan d'action la semaine passée. Elles se sentaient oubliées. Elles avaient peur de perdre des éducatrices et même de devoir fermer.

«Je suis agréablement surprise de voir que le ministre Lacombe se déplace pour venir nous écouter. Avec la rencontre de ce soir, on a quelque chose à dire à nos parents et à nos éducatrices de positif», a commenté la directrice de la garderie Univers des Tout P'tits, Nadia Boudreault.

«Ça fait du bien, ça nous motive. Je suis plus rassurée qu’avant, mais je serai convaincue lorsque je verrai des actions», a confirmé la copropriétaire de la garderie Exploratout.