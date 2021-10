Quatre astuces lors de l’achat d’un condo

Vous êtes plusieurs à vous demander s’il est encore profitable d’acheter un condo propriétaire-occupant en 2021 au Québec. Ma réponse est oui, à condition de ne pas négliger certains aspects pour en assurer sa rentabilité.

Voici 4 astuces à connaître lors de l’achat d’un condo.

1. Vérifiez l’état financier de l’immeuble.

Demandez à voir les derniers états financiers, vous pourrez ainsi évaluer la santé financière de l’immeuble. Que ce soit les dépenses effectuées dans la dernière année ou les montants accumulés dans le fonds de prévoyance. Sachez que les charges communes, habituellement fixées à 5 % de la valeur de la copropriété, sont généralement insuffisantes pour combler les besoins d’entretien à long terme et les imprévus qui pourraient arriver.

2. Prendre connaissance des règles de cohabitation

Avant de déposer votre signature sur l’offre d’achat, informez-vous sur le milieu de vie, sur ce qu’il est permis ou non de faire dans l’immeuble. Vous serez en mesure d’évaluer si les responsabilités requises vous conviennent. Par exemple, certaines copropriétés peuvent interdire les barbecues sur les balcons, les animaux dans les appartements, etc.

3. La vie en communauté

Il est important de vous questionner sur la taille de la copropriété que vous convoitez car plus la copropriété est petite, plus il faut être prêt à mettre la main à la pâte. Il peut y avoir des réparations à faire et quelqu’un doit s’en occuper. Questionnez-vous sur l’implication que vous êtes prêt à assumer dans votre future communauté. Si vous êtes doué pour la gestion et que vous aimez investir de votre temps pour améliorer votre milieu de vie, alors l’achat d’un condo pourrait faire votre bonheur.

4. Connaître le quartier

En immobilier, un des facteurs les plus importants est l’emplacement. Un condo situé sur le Plateau Mont-Royal ou dans Parc-Extension à Montréal ne se vendra pas à la même vitesse et ne prendra probablement pas de la valeur au même rythme non plus. Pensez à son prix de revente pour plus tard. Est-ce que le quartier est florissant ? Y a-t-il des aménagements prévus qui pourraient augmenter la valeur de la propriété ?

En terminant, sachez que dans les grands centres urbains comme Montréal ou Québec, les prix des condos continuent d’augmenter de manière positive depuis plusieurs années, ce qui est rassurant en soi. Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), les copropriétés se sont vendues en moyenne 360 000 $, soit 16 % plus cher qu’en juillet 2020.

Le condo possède un grand nombre d’avantages, que ce soit pour les frais d’entretien, le chauffage et l’électricité. Ils sont normalement moindres que les frais d’une maison unifamiliale, ce qui vous laisse plus d’argent dans vos poches.

Conseils

Avant d’acheter, comparez les prix des condos similaires vendus au cours de la dernière année dans le quartier où vous envisagez d’aller vivre.

Faites-vous accompagner par un courtier qui connaît bien le secteur.

Créez des liens avec des gens de l’immeuble ou à proximité. Cela vous donnera une bonne idée de la vie de quartier.

► Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ.