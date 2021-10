Québec veut payer les membres des CA de ses sociétés

Le ministre des Finances déposera un projet de loi aujourd’hui afin que tous les membres des conseils d’administration des sociétés d’État soient rémunérés.

Eric Girard a promis dans son plus récent budget de moderniser la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État.

Il déposera son projet de loi aujourd’hui à l’Assemblée nationale.

Ce dernier proposera de rémunérer tous les membres siégeant sur les conseils d’admiration des sociétés d’État, comme Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec (SAQ). Cette nouvelle norme exclurait les employés du secteur public ou d'une filiale de ces sociétés.

L’objectif derrière cette mesure serait de rendre les sociétés d’État plus attractives et compétitives et ainsi attirer les administrateurs les plus qualifiés.

Le budget 2020-2021 mentionnait également l’obligation d’une meilleure zone paritaire homme-femme (40%-60%) pour chaque CA.

Les rapports annuels devront aussi être plus transparents et divulguer la rémunération versée à chacun des cinq plus hauts dirigeants. Les bonis de signature et indemnités de départ devront être dévoilés.

Ainsi, Québec veut «une meilleure reddition de comptes quant à l’utilisation des fonds publics», indiquait le plan budgétaire.

Le ministre des Finances, Eric Girard, fera le point cet après-midi, à la suite du dépôt de son projet de loi.

