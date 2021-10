Régis Labeaume craint pour la relève en politique

La réalité a bien changé entre l’arrivée de Régis Labeaume à la tête de la Ville de Québec en 2007 et son départ de la politique municipale aujourd’hui, à tel point que le principal intéressé craint pour la relève.

En 14 ans, le climat est devenu beaucoup plus acrimonieux, estime-t-il. «Le problème, ça va être la qualité des politiciens. Quelqu’un qui est intelligent, qui a une belle tête, qui est scolarisé, qui a du jugement et qui est créatif, pourquoi il irait en politique? Ce n’est pas pour faire de l’argent. Pourquoi il irait se faire arracher la tête en politique? Je ne le comprends pas», a-t-il déclaré au micro de Benoît Dutrizac, sur QUB radio, mardi.

Ses proches ont vécu la nouvelle de son départ de l’Hôtel de Ville comme un soulagement. Malgré les nombreuses années éprouvantes et de nombreuses crises comme celle de l’attentat à la grande mosquée de Québec, Régis Labeaume estime que son passage à la mairie l’a fait grandir personnellement.

«Je pense que la politique a fait de moi un meilleur humain. Je pense que je suis beaucoup plus sensible et empathique. En même temps, quand tu t’en vas en politique, c’est parce que tu as une fêlure quelque part. Un être normalement constitué ne va pas en politique, c’est parce qu’il a un problème. Je pense que je l’ai réglé», a confié le maire sortant.

Régis Labeaume a affirmé ne pas avoir craint la mort lorsqu’il a combattu un cancer de la prostate en 2019. Mais son regard est maintenant différent.

«Aujourd’hui, je suis plus inquiet. J’ai 65 ans, mais je me demande combien d’années décentes il me reste. Ça m’écœure, il ne m’en reste pas beaucoup, 10 ou 15? Ça va vite, ça fait 14 ans que je suis en politique», a-t-il dit.

