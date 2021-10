Revoilà Travis Hamonic

Les Canucks de Vancouver ont annoncé, mardi, que le défenseur Travis Hamonic était de retour dans l’entourage de l’équipe.

L’arrière de 31 ans ne s’était pas présenté au camp d’entraînement du club de la Colombie-Britannique en septembre dernier. Son nom a ensuite été placé sur la liste des joueurs absents temporairement.

«Cela a été convenu d’un commun accord et donnera à Travis le temps nécessaire pour régler ses affaires personnelles. L’équipe demande aux médias de respecter la vie privée de Travis et le club ne fera aucun autre commentaire à ce sujet pour le moment», avaient déclaré les Canucks un peu plus tôt au mois d’octobre.

Dans les prochains jours, Hamonic se joindra aux Canucks d’Abbottsford, le club-école de la Ligue américaine de l’équipe canadienne.

Le 10 octobre, les Canucks avaient inscrit le nom de Hamonic au ballottage. Il n’avait évidemment pas été réclamé, ce qui a tout de même permis à Vancouver de faire des économies sur sa masse salariale.

Le natif du Manitoba a paraphé un nouveau contrat de deux ans, d’une valeur de 6 millions $, avec les Canucks en juillet dernier. Il avait précédemment été embauché par le biais du marché des joueurs autonomes en janvier 2021.

Au cours de son unique saison dans l’uniforme du club canadien, il a récolté trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points en 38 rencontres. Il a également maintenu un différentiel de -3.