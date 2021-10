«Rien de partisan» dans le nouveau cours qui remplacera ECR, se défend Roberge

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, affirme qu’il «n’y a rien de partisan» dans le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise, alors qu’il est accusé d’instrumentaliser ce programme à des fins politiques.

«La reconnaissance de l’autre, la connaissance de soi, l’ouverture sur le monde, la culture québécoise, nos institutions démocratiques... Je pense que c’est très rassembleur», a-t-il affirmé mardi, en marge de la période de questions à l'Assemblée nationale.

Le Journal rapportait mardi que les orientations du nouveau cours présentées dimanche par le gouvernement Legault s’éloignent de celles retenues dans la première ébauche du programme rédigé ce printemps par ses fonctionnaires à la suite des consultations publiques qui se sont déroulées à l’hiver 2020, dont le rapport n’a jamais été rendu public.

Accusé de manquer de transparence, le ministre Roberge rétorque que «les gens qui ont publié des mémoires peuvent les rendre publics ou pas». «Je pense que ça leur appartient», a-t-il lancé, alors que plus de 200 mémoires ont été rédigés.

Le ministre a par ailleurs minimisé le départ de deux des cinq membres du comité de rédaction du programme au cours des dernières semaines, rapporté par Le Devoir mardi.

«Ça fait presque deux ans qu’on travaille sur la refonte du cours, c’est normal qu’au fil des mois il y ait des gens qui quittent, il y a des gens qui arrivent. Moi ce qu’on me dit, c’est que la réaction avance bien», a affirmé M. Roberge.

Or la responsable de la refonte du cours d’Éthique et culture religieuse a quitté le navire parce qu’elle n’était plus à l’aise avec les interventions politiques dans la démarche en cours, a-t-elle indiqué.

De son côté, la députée libérale Marwah Rizqy dénonce la «pression politique» entourant ce dossier. «Je rappelle qu'on a sorti, il y a plusieurs années, la religion de nos écoles, ce n'est certainement pas pour faire entrer la politique partisane dans nos écoles. Alors, vous comprendrez que lorsque je vois une vidéo de neuf ministres faire la promotion d'un cours et qu'une vice-première ministre parle même d'ajouter une dose de chauvinisme, j'espère que le gouvernement comprend l'importance de laisser l'éducation libre de toute partisanerie», a-t-elle déclaré mardi.

– Avec la collaboration de Geneviève Lajoie

