Rousseau demande que la Ville acquière la Maison Chevalier

La Ville de Québec doit devenir propriétaire de la Maison Chevalier, dans le Vieux-Québec, et en faire un espace muséal, plaide Jean Rousseau.

Le candidat à la mairie en a fait l'annonce mardi matin, devant le bâtiment patrimonial. Il estime que la Ville doit prendre les devants et demander au gouvernement de lui céder le bâtiment, qui doit être vendu au Groupe Tanguay. «L'acte de vente n'est pas conclu. Ça peut se remettre en question. On peut discuter avec le Groupe Tanguay.»

Il estime que la Ville en a les moyens et l'expertise. Les coûts d'opération et de mise à niveau sont évalués à 3 millions $ et il souligne que des subventions existent.

Il faudrait y créer un musée qui rappellerait l'histoire maritime de la ville ainsi qu'un espace pour l'Ordre national du Québec, propose Jean Rousseau. «Il est important, le geste que nous posons aujourd'hui, parce que la Maison Chevalier, c'est un fleuron du patrimoine québécois.»

Il ajoute que «nous avons la responsabilité d'offrir un site d'interprétation», selon la déclaration de l'UNESCO qui classe le Vieux-Québec dans ses sites du patrimoine mondial.

