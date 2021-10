Suspension de 180 jours: la mairesse de Chandler déboutée en appel

Une longue saga juridique impliquant la mairesse de Chandler, en Gaspésie, a vraisemblablement pris fin, mardi, avec le rejet par la Cour d’appel de la requête de Louisette Langlois, qui voulait faire casser sa suspension de 180 jours par la Commission municipale.

La décision ne s’est pas fait attendre, la Cour d’appel n’ayant pris que six jours pour rendre sa décision. Et cette étape devrait être la dernière du dossier selon une source bien au fait de la question qui nous a assuré que Mme Langlois ne portera pas sa cause jusque devant la Cour suprême.

La mairesse sortante souhaitait que la Cour d’appel se penche sur le rejet des pourvois en contrôle judiciaire visant deux décisions rendues par la Commission municipale contre elle. Outre la cassation de sa suspension de 180 jours pour 20 manquements au Code d’éthique et de déontologie de Chandler, l’élue voulait que la Cour revoie le rejet d’une demande en arrêt des procédures par la Commission.

La Cour d’appel a cependant conclu, dans un jugement d’à peine un peu plus de deux pages, que «la requête ne soulève aucune question de principe, question nouvelle, question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ni aucune question méritant l’attention de la Cour».

Le tribunal a ajouté que Mme Langlois ne l’a pas convaincue que «le jugement de première instance semble comporter de faiblesse évidente et susceptible d’engendrer une injustice intolérable».

Sur la partialité institutionnelle de l’intimée, le tribunal convient que la requête soulève une question dépassant le seul intérêt des parties en litige. Toutefois, la portée est plutôt limitée, car elle ne concerne que les rapports des avocats de la Commission responsable des enquêtes.

Le juge Frédéric Bachand conclut que la question de partialité institutionnelle de la commission ne soulève aucune question méritant l’attention de la Cour.

Le dossier avait été entendu mardi dernier devant la Cour d’appel, à Montréal.

Cette saga a coûté jusqu’à maintenant près de 270 000 $ aux contribuables de Chandler.

La Ville veut récupérer les frais

En janvier, le conseil sortant avait adopté une résolution pour réclamer les frais d’avocat versés par la Ville dans la défense de Louisette Langlois.

La décision rendue lundi réactivera le recours.

La résolution soulignait notamment que les reproches retenus contre l’élue résultent de fautes lourdes ou intentionnelles, en faisant prédominer son intérêt personnel, d’avoir posé des gestes de façon intentionnelle et préméditée, le tout pour en arriver à ses fins, se basant sur l’article 604.7 de la Loi sur les cités et les villes.

La Ville estime les frais pour cette requête à environ 10 000 $.

Seul un tribunal peut trancher cette question.