Tout un appui

La 6e Soirée des Leaders Michel-Sarrazin, présentée de façon virtuelle le 23 octobre dernier par CGI, en collaboration avec TVA et Le Journal de Québec, a réuni, via Zoom, plus de 560 personnes, un record de participation. Placée sous la coprésidence d’honneur d’Éric Bujold, président de Banque Nationale Gestion privée 1859, et Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier, cette soirée a permis d’amasser l’incroyable somme de 366 817 $ net. Cette collecte de fonds est essentielle pour l’œuvre Michel-Sarrazin puisqu’elle permet d’assurer la gratuité des soins et des services qu’elle offre, soit d’accueillir des personnes malades du cancer pour leur offrir une fin de vie douce et entourée de chaleur humaine, tout en soutenant leurs proches. Sur la photo, à l’avant-plan : Brigitte Laflamme (à gauche), directrice générale de la Maison Michel-Sarrazin et Nathalie Côté, directrice générale de la Fondation Michel-Sarrazin. Sur les écrans derrière, de gauche à droite : Éric Bujold, Denis Ricard, Chantal Buteau, CGI, et Nathalie Langevin, TVA et Journal de Québec.

Reconnus par leurs pairs

Photo courtoisie

Bravo à André Raymond (photo), cofondateur et directeur général du club de golf La Tempête de Lévis qui a remporté le Méritas « Professionnel gestionnaire de l’année 2021 » remis récemment par l’Association des golfeurs professionnels du Québec (PGA Québec). André a devancé au scrutin Steven Brosseau, du club Laval-sur-le-Lac et Vincent Cacchione du club de Rosemère. Rappelons que la Tempête a ouvert en fin d’été 2021 son nouveau parcours additionnel de 9 trous pour porter son total à 27 trous. Par ailleurs, Élizabeth Asselin (photo), du club de golf Royal Québec, a mis la main sur le Méritas « Leader junior de l’année 2021 » de la PGA du Québec pour son implication auprès de la relève.

Nouvelle identité visuelle

Photo courtoisie

Au cours des derniers mois, la direction du Collège de Lévis a entrepris un important travail de réflexion de son identité visuelle de façon à arrimer ses communications internes et externes à ses efforts publicitaires. Toujours habillé des couleurs inspirantes de bleu, de rouge, de vert, de noir et de doré que porte depuis des décennies le Collège de Lévis, l’agence créative Les Prétentieux a proposé une revitalisation de l’image de marque, laquelle s’est traduite par l’ajout du descriptif de marque « Depuis 1853 » pour asseoir la notoriété et l’anniversaire de fondation du Collège dans ses efforts de promotion et de publicité. Chaque couleur est désormais associée à un programme et à un pictogramme.

Anniversaires

Photo courtoisie

Fabienne Larouche (photo) scénariste et productrice québécoise (District 31), 63 ans... Keith Urban, chanteur et guitariste de country australien, 54 ans... Steve Rogers, lanceur avec les Expos de Montréal (1973-85), 72 ans... Raynald Brière, ex-vice-président exécutif du conseil, RNC Média, 74 ans... Hillary Rodham Clinton, femme politique américaine, épouse de Bill Clinton, 74 ans...Jaclyn Smith, actrice (Charlie’s Angels) et femme d’affaires américaine, 76 ans... Claude Poirier, ex-chroniqueur judiciaire québécois, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 octobre 2020 : Jacques Godin (photo), 90 ans, acteur connu pour avoir incarné de nombreux rôles à la télévision et au théâtre... 2020 : David Braley (photo), 79 ans, propriétaire des Tiger-Cats de Hamilton, des Lions de la Colombie-Britannique et des Argonauts de Toronto de la LCF... 2019 : Pascale Roberts, 89 ans, actrice française... 2019 : Robert Evans, 89 ans, producteur de cinéma américain (Le Parrain)... 2016 : Léo Rinfret, 96 ans, fondateur de Rinfret Volkswagen à Lévis... 2014 : Oscar Taveras, 22 ans, jeune voltigeur des Cards de St-Louis (LNB)... 2012 : Arnold Greenberg, 80 ans, cofondateur des boissons Snapple...2014 : Germain Gagnon, 71 ans, un des derniers joueurs originaires de Chicoutimi à avoir évolué dans la LNH (357 parties) avec Vancouver, Montréal, les Islanders, Chicago et Kansas City... 2008 : Hélène Fortin, 49 ans, soprano originaire de Dolbeau-Mistassini... 2004 : Bobby Avila, 78 ans, joueur de baseball latino-américain.