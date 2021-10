Tramway: vivement critiquée, Marie-Josée Savard contre-attaque

Après avoir essuyé de vives critiques dans le dossier du tramway, la candidate à la mairie de Québec, Marie-Josée Savard, contre-attaque, estimant que «le respect des processus en cours et des compétences de chacun était la voie à suivre».

C’est ce qu’elle a déclaré par voie de communiqué de presse, mardi matin.

Mme Savard est talonnée depuis jeudi par ses opposants dans la course à la mairie pour que l’administration sortante, dont elle fait partie, rende publiques les réponses qu’elle a transmises au ministère de l’Environnement au sujet de l’insertion du tramway et de la coupe d’arbres sur le boulevard René-Lévesque.

Ces derniers lui ont reproché un manque de transparence et de leadership. Jean-François Gosselin est allé lundi jusqu’à mettre en doute la légitimité de sa candidature.

Marie-Josée Savard se défend depuis le début en disant être ouverte au dévoilement de ces informations, mais qu’il faut être prudent pour ne pas nuire au processus d’évaluation environnementale.

La Ville de Québec craignait que cela lui soit «préjudiciable» avant d’obtenir lundi la permission du ministère d’aller de l’avant avec une présentation aux médias qui sera faite plus tard cette semaine.

Mme Savard croit que ce dénouement lui donne raison.

«L’expérience acquise au comité exécutif depuis huit ans m’a apporté la rigueur et a aiguisé mon jugement sur plusieurs enjeux de la plus haute importance pour l’avenir de Québec. Je tiens à dire aux citoyens.nes que je continuerai de les représenter avec le même professionnalisme et une éthique irréprochable au lendemain du 7 novembre», a déclaré Marie-Josée Savard.

Dans le même ordre d’idées, la dauphine de Régis Labeaume estime que sa position sur le tunnel entre Québec et Lévis est la bonne à la lumière des développements de mardi. Rappelons que le gouvernement Legault a accepté de reculer concernant la sortie pour le transport routier qui était prévue sur dans l’est de Saint-Roch.

«La position de Mme Savard d’attendre avant de se prononcer sur un projet qui est encore embryonnaire, tout en soulignant l’importance de protéger la qualité de vie des résidents.es des quartiers centraux, s’avère être la bonne approche à ce jour», estime son parti dans un communiqué.

