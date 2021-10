Une boîte révolutionnaire pour protéger le personnel médical

Des anesthésistes de Montréal ont créé une boîte d’intubation pour mieux protéger le personnel chirurgical contre la COVID-19, dont la première version vient d’être mise au point à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

La boîte, développée notamment par des spécialistes de l’École Polytechnique de Montréal, a pour but d’éviter que les gouttelettes du patient ne s’échappent et contaminent l’équipe médicale composée de chirurgiens, médecins et inhalothérapeutes.

Cet avantage technologique pourrait être un véritable atout considérant que les salles d’opération à pression négative, qui permettent de contrôler la circulation d’air pour éviter que voyagent les contaminants, ne seront plus requises, comme ce fut le cas au début de la pandémie.

«Le but de cette recherche, c’est de ne plus avoir à utiliser d’équipement de protection personnel (EPI) et de ne plus être obligé d’avoir des salles à pression négative. Le but est que ce soit remplacé», a expliqué à TVA Nouvelles le Dr Robert Urbanowicz, anesthésiste résidant à Maisonneuve-Rosemont.

Selon ce spécialiste, le personnel soignant vivait du stress, avant la création de cette boîte, parce qu’il ne savait jamais s’il allait manquer d’EPI.

Étude

La boîte a été testée dans des laboratoires. À première vue, c’est très concluant, car il n’y aurait pas d’émanations.

Au cours des derniers mois, 60 patients ont participé à l’étude: 30 n’avaient pas la boîte et 30 autres sont passés sous le bistouri en s’y soumettant pendant leur intervention. Les résultats complets de l’étude seront dévoilés prochainement.

Le coût de la boîte d’intubation est d’environ 500 $ l’unité, mais son apport pour protéger les travailleurs dans le milieu hospitalier pourrait être inestimable.

