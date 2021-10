Procès d'un ex-policier de la SQ: une victime présumée s’est défendue avec aplomb

La victime alléguée d’un ex-policier de la Sûreté du Québec accusé d’agression sexuelle s’est défendue avec aplomb hier malgré des faits qui remontent à plus de 30 ans.

« C’est sûr que ses mains dans mon pyjama, ça oui je m’en souviens. Qu’il m’ait retenu par un bras ou non, plus ou moins. Mais la façon dont il a rentré [ses mains] dans mon pyjama, vous pouvez être sûrs que ça, je m’en rappelle. Très bien », a martelé la quinquagénaire hier au palais de justice de La Tuque, alors questionné sur des faits qui remonteraient à 1989.

Durant le contre-interrogatoire de sa victime alléguée, Michel Scalzo, 79 ans, est demeuré les bras croisés dans son siège. Il est accusé d’une agression sexuelle sur la victime alléguée, qui avait 16 ans à l’époque.

Un seul témoignage

Pour toute preuve dans son dossier, seul le témoignage de cette dernière, dont l’identité est protégée par une ordonnance de la cour, a été présenté devant le juge Simon Ricard. Le septuagénaire s'est quant à lui prévalu de son droit au silence.

L’issu du procès se jouera donc sur une question de crédibilité, à savoir si la victime a été en mesure de convaincre le juge hors de tout doute raisonnable de sa version des faits.

« Quand on parle d’un évènement qui a eu lieu il y a plus de 30 ans, c’est inévitable qu’il va y avoir des contradictions, des incohérences et parfois des imprécisions. [...] On n’apprend pas chaque élément, chaque minute, chaque détail d’une agression sexuelle par coeur », a souligné la procureure de la couronne, Me Catherine Lemay.

Selon la victime, l’ex-policier l’aurait invité à sa pourvoirie pour discuter des problèmes familiaux dont elle lui avait fait part et pour lesquels elle cherchait de l’aide. Après une soirée arrosée, il se serait glissé nu dans son lit avant de lui agripper les parties génitales et les seins.

Puis, elle aurait passé la nuit debout, dans une chaise berçante, de peur d’être agressée à nouveau.

« C’est sûr que j’ai hésité [à partir]. Quand tu viens d’être agressé, t’as-tu le goût de te rendormir et qu’il revienne à la charge? Non. As-tu le goût de faire du pouce à 50 km de La Tuque en plein milieu de la nuit? Non. Il reste quoi comme choix? La chaise berçante », s'est-elle emportée devant les questions répétées de la défense.

Le lendemain, c'est Michel Scalzo qui serait allé la reconduire en lui mentionnant de ne parler à personne de ce qui serait arrivé.

Invraisemblable

Or, l’avocate de la défense Me Roxane Hamelin n’a pas mâché ses mots lors des plaidoiries en soulignant les nombreuses contradictions et leurs « explications un peu boiteuses » de la part de la victime.

« Comme beaucoup d’autres réponses qu’elle a donné, on voit que Madame est prête à dire n’importe quoi pour se justifier, parce que ça ne fait aucun sens [...] Ce sont des justifications invraisemblables après justifications [...] Le témoignage souffre de plusieurs maux », a-t-elle mentionné.

Le juge rendra sa décision sur la culpabilité le 10 novembre prochain.