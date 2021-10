BLAIS, Majella



À son domicile, le 9 octobre 2021, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé monsieur Majella Blais, époux de madame Louise Boisvert, fils de feu madame Jeanne-Éva Boisvert et de feu monsieur Léopold Blais. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,au, de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Boisvert; ses enfants: Mario (Guylaine Lemay), Marie Claude (Félix Pedneault); ses petits-enfants: Alexandre et Charlotte ainsi que Maxime et Roxanne qu'il considérait comme ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants: Zack et Charlie; ses frères et soeurs: feu Rita (Guy Pilote), feu Achille, feu Clermont (Georgette Croteau), Hermance (Yves Vaudreuil), Fernando (Claudette Desrocher), Laurier (Gisèle Desrocher), Georges (Mariette Gervais) et Marjolaine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boisvert: feu Marcel (Jacqueline Levasseur), feu Bruno (feu Lucienne Blanchet), feu Suzanne (feu Marc Laroche), Mariette (Roland Bédard), Yolande (Jean-Guy Lemay), feu Gilles (Ghislaine Hamel), feu Réal (Noëlla Faucher), feu Thérèse, feu Jacques (Suzette Lambert), Jean (feu Ghislaine Hébert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciement au Dr Elyse Roy et Guillaume Malenfant (nf clinicien) du CLSC la source pour leurs bons soins et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.