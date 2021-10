GUAY, Charles-Henri



A la Maison de Soins Palliatifs du Littoral, le 14 octobre 2021 à l'âge de 93 ans est décédé monsieur Charles-Henri Guay, fils de feu Charles Guay et de feu Marie- Laure Samson. Il était l'époux de madame Gemme Chouinard. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Christiane Guay (Claude Beaudet), Hélène Guay, Gaétan Guay, ses petits-enfants: Simon Beaudet (Andréanne Godère), Amélie Beaudet (Per-Olof Beaudet), Blaise Guay (Sophia Verner); ses frères et sœurs: feu Paul Guay (feu Carmen Gagné), feu Pierre Guay (feu Jacqueline Pageon), Normande Guay (Éladio Perez); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chouinard qui l'ont tous précédé: Albert Chouinard (Thérèse Bernier), Alphonse Chouinard, Adélaïde Chouinard, Laurence Chouinard (James Donovan), Alfred Chouinard (Evelyne Deschênes), Marie-Anna Chouinard (Paul Samson), Ida Chouinard (Lionel Samson), Hélène Chouinard (Alphonse Ouellet), Henri Chouinard, Lucie Chouinard, Éva Chouinard (René Samson), Patrick Chouinard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de La Maison de Soins Palliatifs du Littoral pour l'attention le dévouement et les soins donnés à M. Guay. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h.et de là au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de Soins Palliatifs du Littoral.