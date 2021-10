HÉBERT, Denise Pedneault



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 14 octobre 2021, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédée madame Denise Pedneault, épouse de monsieur René Hébert, fille de feu dame Marie-Ange Tapin et de feu monsieur Léonard Pedneault. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 29 octobre 2021, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 21 h et le samedi 30 octobre 2021 de 9 h à 10 h 30.Suivra l'inhumation du corps au cimetière Notre-Dame-de-Foy avec la famille. Outre son époux René, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Denis, Chantale, Jean-Pierre (Lucia Lavoie); ses petits-enfants: Clotilde, Maude, Édith, Mathieu (Maude Caron), Jean-Philippe, Hugo, Sandra (William Pineault), Catherine (Mathieu Ladrie) et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Laurence et Arnaud; ses belles-sœurs: Pierrette Cloutier et Marie-Paule Harvey ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Elle est allée rejoindre ses parents, sa fille Johanne ainsi que ses frères et sœurs: Mgr Roch, Gisèle, Micheline, André, Réjeanne et Gilbert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la famille Pedneault-Hébert https://www.quebecphilanthrope.org/fonds/famille-pedneault-hebert/; des formulaires seront disponibles sur place.