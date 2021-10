GODBOUT, Louise Blouin



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise, le 22 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée paisiblement entourée de ses enfants et petits-enfants, dame Louise Blouin, épouse de feu M. Jean Godbout. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 28 octobre 2021 de 19h à 21h, vendredi jour des funérailles de 9h30 à 10h30.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Carole Picard), Rémi, Marie-Josée (Christophe Leclerc); ses petits-enfants: Martin, Jean-Pierre, Stéphanie, Fabrice, Marissa; ses arrière-petits-enfants: Loïc, Aliyah, Benjamin; ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs: Pierre-Yves (Yvette Breton), Jean-Louis (Lise Bouchard), Pauline (feu Claude Vézina), Hélène, Michel, feu Paul-André (Gisèle Carpentier), feu Marcel Godbout (Rolande Mathieu), et les membres de la famille Gagné, Godbout, Blouin et Dionne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 180-979 de Bourgogne, Québec (Qc), G1W 2L4. Par téléphone au 418 656-6241 poste 2 www.lesdiabetiquesdequebec.com