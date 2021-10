Amazon inaugure son centre de tri robotique de Coteau-du-Lac

Amazon a inauguré mercredi à Coteau-du-Lac, en Montérégie, son plus grand centre de tri robotique au Canada.

Le bâtiment de 515 000 pieds carrés, qui se trouve dans le parc industriel Alta de Coteau-du-Lac, permettra de créer jusqu’à 500 emplois au cours des 12 prochains mois.

On avait annoncé la construction du nouveau centre de tri robotique en janvier dernier.

«L’arrivée d’Amazon dans Vaudreuil-Soulanges confirme une fois de plus que la région possède des atouts logistiques indéniables et, qu’à titre de porte d’entrée du Québec, elle est stratégiquement positionnée pour rendre plus efficace la distribution des biens dans la région du Grand Montréal», a dit dans un communiqué la directrice générale de Développement Vaudreuil-Soulanges (DVS), Joanne Brunet.

La région, a-t-on rappelé, est desservie par les autoroutes 20, 30 et 40 ainsi que par les voies doubles des chemins de fer du Canadien Pacifique et du Canadien National.