Apprentissage accéléré

SAN DIEGO | Quand Joël Bouchard a été nommé entraîneur-chef des Gulls de San Diego l’été dernier, son ami Maxime Talbot lui a envoyé un message de félicitations. La réponse du pilote n’a pas tardé. « T’en viens-tu avec moi ? »

• À lire aussi: Entrevue avec Joël Bouchard: aucune amertume malgré la séparation

Rencontré au centre d’entraînement des Gulls, en banlieue de San Diego, en début de semaine, Talbot a raconté l’anecdote avec amusement. Sur le coup, cependant, le message texte de Bouchard l’avait complètement surpris.

« Ça fait longtemps que je connais Joël, mais je ne m’attendais pas à ça. Il m’a invité à son chalet un dimanche et on a discuté. Tout s’est décidé vite et avec trois enfants à placer à l’école, ma femme et moi avons eu de la job. C’est toujours gros, mais quand tu as vécu la Russie, tu peux vivre n’importe quoi ! » a-t-il confié.

Prêt pour le défi

Après une fructueuse carrière dans la LNH, Talbot a fait le saut dans la KHL pour ses trois dernières saisons. Depuis, il a partagé son temps entre son rôle d’analyste à RDS et celui d’agent au sein de la firme CAA.

« J’aimais ce que je faisais, mais j’étais ouvert », a indiqué celui qui semblait prédestiné à une carrière d’entraîneur.

« Je me préparais dans l’ombre. J’ai toujours observé les systèmes de jeux et la manière dont les pratiques étaient organisées. J’ai eu la chance de jouer pour de très bons entraîneurs, donc j’ai retenu ce qui m’allumait et ce qui m’allumait moins », a expliqué le responsable des attaquants et de l’avantage numérique chez les Gulls.

Rapidement dans le bain

Talbot affirme avoir eu quelques occasions de découvrir le rôle d’entraîneur, mais il ne se sentait pas prêt à sa retraite. La possibilité de travailler avec Bouchard s’est cependant révélée impossible à écarter, même s’il n’a pas fait ses classes à des niveaux inférieurs auparavant.

« Ça fonctionne bien avec ma personnalité. J’ai la chance d’apprendre d’un bon coach. Sa mentalité cadre avec la mienne. J’ai la même intensité et je me vois beaucoup en lui », a-t-il fait valoir.

D’ailleurs, en ajoutant Daniel Jacob (qui n’était pas sur place lors du passage du Journal), les Gulls se retrouvent avec trois entraîneurs québécois.

« C’est sûr qu’on se sent privilégiés de se retrouver ensemble. On a la même culture, la même vision des choses. C’est vraiment une belle situation de se retrouver avec eux plutôt qu’avec des entraîneurs que tu ne connais pas du tout », estime Talbot.

Travail exigeant

Talbot s’en doutait, mais il constate que le métier d’entraîneur sur la scène professionnelle n’est pas de tout repos.

À 37 ans, cet ancien des Penguins, des Flyers, de l’Avalanche et des Bruins qui a disputé 788 matchs dans la LNH (séries incluses) adore continuer de baigner dans le hockey.

« Je retrouve tout le côté que j’aimais comme joueur avec l’adrénaline et l’émotion. La différence, c’est le temps. C’est exigeant d’arriver ici à 6 h le matin et de faire de la vidéo chez moi le soir pendant que ma femme regarde Netflix ! Ça va quand même très bien.

« J’apprends beaucoup sur le tas présentement et il n’y a pas de meilleure façon d’apprendre. Tu as beau regarder des conférences et lire tous les livres que tu veux, quand tu te retrouves dans l’action, ça roule. »

Environnement stimulant pour Jacob Perreault

Photo courtoisie, Sting de Sarnia

SAN DIEGO | À seulement 19 ans, Jacob Perreault en est déjà à sa deuxième campagne chez les Gulls de San Diego.

Il croit que l’arrivée de Joël Bouchard, Maxime Talbot et Daniel Jacob derrière le banc ne pouvait mieux tomber pour son développement.

Repêché en fin de première ronde (27e rang) à l’encan de 2020 par les Ducks d’Anaheim, Perreault a hérité d’une rare opportunité de passer directement dans les rangs professionnels en raison de l’incertitude et de l’annulation de la dernière saison de la Ligue junior de l’Ontario.

Auteur de 17 points en 27 matchs dans le club-école des Ducks à San Diego la saison dernière, Perreault a bien débuté la saison en cours avec deux points en trois parties.

« Avec Joël, Max et Daniel, j’aime vraiment ça. On s’entend tous bien. Ça aide beaucoup. Leur philosophie cadre vraiment bien avec mon style de jeu », s’est exprimé le fils de Yanic Perreault, ancien des Canadiens et de cinq autres formations dans la LNH.

Poussé à fond

Si le style intense de Bouchard n’est pas la tasse de thé de tout le monde, il semble convenir parfaitement à Jacob Perreault.

« Quand je n’ai pas un coach qui me pousse comme ça à chaque pratique, les habitudes deviennent un peu moins bonnes. C’est bon d’avoir un entraîneur qui te tient sur le qui-vive et qui veut obtenir le meilleur de toi-même.

« Joël nous pousse à chaque jour pour qu’on soit à notre meilleur. Il m’a déjà vraiment aidé pour mon positionnement et pour que je devienne un meilleur joueur partout sur la glace » a-t-il partagé.

Repêché pour son flair de marqueur après avoir connu des saisons de 30 et 39 buts avec le Sting de Sarnia, Perreault souhaite tout mettre en œuvre pour passer plus tôt que tard dans la LNH avec deux de ses co-chambreurs de la dernière saison, qui se font déjà remarquer avec les Ducks.

« Sur la route, j’ai été souvent jumelé avec des gars comme Trevor Zegras et Jamie Drysdale. On était toujours ensemble et on est devenus vraiment proches.

« Il y a beaucoup de jeunes dans notre organisation et j’adore mon expérience depuis que je suis ici », a-t-il souligné.