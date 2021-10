Au cœur de Saint-Hyacinthe

L’entreprise québécoise Normandin vient d’ouvrir son restaurant « nouvelle génération » de Saint-Hyacinthe, dans un emplacement stratégique à l’intersection des boulevards Casavant et Laframboise, tout près du Carrefour Saint-Hyacinthe et de l’hôpital Honoré-Mercier. Ce restaurant Normandin moderne et décontracté, qui a nécessité un investissement de 2 M$, compte 155 places en salle à manger et 55 places dans sa section bar. Un foyer et plusieurs écrans permettront aux amateurs de sport de se réjouir les soirs de matchs. Les déjeuners sont servis en tout temps 7 jours sur 7, en plus des dîners et des soupers. Fondé à Québec en 1969, dans le quartier Neufchâtel, Normandin poursuit, 52 ans plus tard, sa mission de départ, soit celle d’offrir une expérience repas comme à la maison, remplie d’attentions, et ce, dans l’ensemble de ses restaurants et de ses hôtels. Les trajets Québec-Montréal sur l’autoroute Jean-Lesage offriront dorénavant une alternative supplémentaire en termes de restauration.

Un 2e Halo dans Portneuf

C’est le 14 octobre dernier que s’est tenu l’ouverture officielle d’un 2e point de service du Halo Entraide communautaire et Aide à domicile, cette fois au 1000, boulevard Bona-Dussault à Saint-Marc-des-Carrières. Ce nouveau point de service desservira à la fois la ville de Saint-Marc, mais aussi l’ouest de Portneuf. Halo Entraide communautaire est un organisme à but non lucratif qui offre, depuis 1985, des services visant à briser l’isolement et à favoriser le maintien à domicile. Le Halo a maintenant deux adresses, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières, mais un seul numéro : 418 285-2935. lehalo.ca Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Claude Léveillée, maire de la Ville de Donnacona ; Maryon Leclerc, maire de la Ville de Saint-Marc ; et Joël Godin, député de Portneuf–Jacques-Cartier à la Chambre des communes, en compagnie de membres du CA et des employés du Halo.

Chacun son tour

Encore cette année, le quintette de chasseurs composé des frères Égide, Jean-Paul et René Boucher ainsi que des frères André et Alain Bertrand (photo), de l’arrondissement Beauport à Québec, ne sont pas revenus bredouilles de leur voyage de chasse à l’orignal à Labrieville en Haute-Côte-Nord, au Québec. Cette année, c’est Égide, le doyen du groupe, qui a abattu une femelle de plus de 750 livres. L’an dernier, la chance était allée à Alain, le cadet du groupe, qui avait abattu un énorme mâle. Chacun son tour !

Anniversaires

Gilles Vigneault (photo), auteur-compositeur-interprète du Québec, 93 ans... Guildo Griffin, propriétaire de Studio Party Time... Francis Léonard, Alter&Go Marketing-Média inc., 55 ans... Simon Le Bon, chanteur de Duran Duran, 63 ans... Érick Rémy, ex-chroniqueur artistique, animateur radio/télé, 63 ans... Paul Rivard, de la chaîne TVA Sports, 65 ans... Christine Lamer, comédienne québécoise, 68 ans... Roberto Benigni, acteur et metteur en scène italien, 69 ans.

En souvenir

Le 27 octobre 1995. À 21 h 30, un gigantesque incendie ravage le chantier maritime Davie, de Lauzon, le plus vieux du Canada. Le feu s’attaqua également à une dizaine de maisons, dont trois furent complètement rasées, jetant cinq familles sur le pavé. Au moment de l’incendie, le chantier employait 1 000 ouvriers, dont 60% étaient résidents de Lauzon, sur une capacité de 2 500.

Disparus

Le 27 octobre 2020 : Régis Lévesque (photo), 85 ans, célèbre promoteur de boxe québécois... 2010 : Pierre Boutet, 85 ans, ténor natif de Québec, réalisateur à l'antenne classique de la radio de Radio-Canada.... 2018 : Vichai Srivaddhanaprabha, 61 ans, propriétaire du club de football de Premier League Leicester City depuis 2010... 2015 : Albert Brie, 89 ans, écrivain humoriste québécois... 2014. Daniel Boulanger, 92 ans, écrivain français... 2012 : Lou Reed, 71 ans, chanteur, guitariste et compositeur new-yorkais ancien leader du groupe Velvet Underground... 2008 : Yvon Sirois, 84 ans, juge retraité de la Cour du Québec... 1996 : Arthur Tremblay, 79 ans, homme politique québécois, enseignant, fonctionnaire... 1949 : Marcel Cerdan, 33 ans, boxeur français.