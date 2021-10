[BALADO] La Zone payante: les Chiefs méconnaissables

Elle semble tellement loin, l’époque où Patrick Mahomes fantasmait à l’idée que ses Chiefs disputent une saison parfaite. Pourtant, c’était tout juste avant le début de la campagne et, depuis, c’est la débandade. Il est grand temps de se demander si cette chute peut être freinée et, surtout, comment expliquer le piètre rendement de l’équipe que plusieurs voyaient encore tout rafler. La Zone payante apporte son éclairage sur la question dans son plus récent épisode.

Comme chaque semaine, les dossiers brûlants se bousculent sur la planche de travail de La Zone payante, mais il est difficile d’ignorer le cas préoccupant des Chiefs. Une défaite, ça arrive. Deux, c’est surprenant, mais ça se replace. Trois, c’est encore jouable... Mais quatre défaites en sept matchs pour débuter la saison, c’est une position très précaire.

Est-il temps de blâmer Mahomes, à peu près intouchable à ce jour dans sa carrière? Les problèmes autour de lui sont-ils plus profonds? Nos analystes tentent d’élucider le mystère en proposant des pistes.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Ailleurs dans la NFL, Tom Brady a fait réagir cette semaine et, pour une rare fois, ce n’est pas en raison de son jeu irréprochable. Invité des frères Manning durant le match du lundi soir, il a laissé entendre que les joueurs défensifs n’avaient pas trop à se casser la tête par rapport aux joueurs à l’attaque. Simple boutade ou pointe empoisonnée? On revient sur cette déclaration.

La date limite des échanges – le 2 novembre – approche à grands pas et La Zone payante se penche sur quelques noms importants qui pourraient changer d’adresse. Il faudra voir si les rumeurs persistantes entourant Deshaun Watson annoncent une véritable bombe... ou un pétard mouillé.

Vous aurez comme à l’habitude tous les outils en main pour vous prononcer comme nos analystes sur les matchs à venir dans la semaine 8, ainsi qu’une chronique «Au bar» traitant d’un ballon et d’une célébration. Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette