DULAC, Omer



Au Foyer de Frampton, le 22 octobre 2021, à l'âge de 105 ans et 3 mois, est décédé M. Omer Dulac, époux de feu Simone Hains. Il demeurait à Frampton. Il laisse dans le deuil ses enfants: Liliane (feu Roland Côté), Denis (feu Réjeanne Casavan), Murielle (Denis Côté), Angèle (feu Claude Audet), Maurice (Laurette Côté), André (Diane Yergeau), Réal (Julie Allard), Michel (feu Paulette Poulin), Roger (Hilary Clark), Yves (Monique Yelle) et Marcel; son amie de cœur Jacqueline Douin; ses 28 petits-enfants; ses 70 arrière-petits-enfants et ses 26 arrière-arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Marie-Jeanne (feu Maurice Veilleux), feu Cécile (feu Gérard Bureau), feu Lionel (feu Gertrude Huard, Gisèle Fradette), feu Bruyère (Rolande Dorval), Richard (Thérèse Brochu), feu Sylvio (Huguette Chamberland), Miville (Huguette Caron), feu Paul-Émile (feu Thérèse Audet), feu Jeannine, feu Doris (feu Roger Dupont) et feu Micheline (feu Gérard Côté). Il était le beau-frère de feu Paul-Émile (feu Cécile Chabot), feu Marie-Ange (Edmond Guay), feu José, feu Rosalia (Roméo Gagné) et feu Rose-Alma (feu Antonio Audet). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis. Les funérailles auront lieu le vendredi 29 octobre 2021 en l'église de Frampton à 11 h. La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi, le 28 octobre de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Frampton) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/