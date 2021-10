Benoit-Olivier Groulx fait vivre des émotions à son père

Benoit-Olivier Groulx représente une belle surprise chez les Ducks d'Anaheim cette saison.

S'il est présentement en train de faire sa place dans le circuit Bettman, l'attaquant a avoué, lors d'une entrevue sur les ondes de TVA Sports, mercredi, qu'il ne s'attendait pas à faire l'équipe à la conclusion du camp d'entraînement.

«C'était vraiment exceptionnel. Je l'ai appris la journée avant le match d'ouverture. J'étais vraiment content, je ne m'y attendais pas. J'avais eu un bon camp, mais il y a tellement d'affaires avec les contrats et le nombre de joueurs que c'était dur pour moi de m'imaginer que j'allais avoir un poste cette année. Mais j'étais vraiment content quand ils m'ont annoncé la nouvelle. Mes parents sont venus et on a célébré ça ensemble.»

Puisqu'il est question de ses parents, Groulx a raconté le moment émotif qu'il avait eu la chance de vivre avec son père, Benoît, lors de son premier match dans la LNH. L'entraîneur du Crunch de Syracuse était fou de joie de voir son fils réaliser son rêve.

«Mon père était vraiment énervé, surtout après le match. Il était malade, mais il sautait de joie partout! Il me prenait et me donnait des câlins. Les gens qui connaissent mon père savent que ce n'est pas l'homme le plus émotif au monde. Mais on voyait dans ses yeux qu'il était vraiment content d'être là.»

Sur le plan collectif, les Ducks sont en reconstruction, mais le Québécois estime que l'équipe s'en va dans la bonne direction.

«À part la partie à Winnipeg, tous les matchs ont été très serrés. Souvent, on prenait les devants, mais on se faisait rattraper à la fin. Je pense qu'on va grandir de ça. On a une équipe vraiment jeune. Des vétérans comme Ryan Getzlaf, Cam Fowler, Josh Manson et Jakob Silfverberg ont déjà été dans des équipes qui ont eu beaucoup de succès. Je pense qu'ils peuvent nous transmettre ça.»

Groulx avoue également qu'il s'attend à vivre un match émotif, lorsque les Ducks vont affronter le Canadien de Montréal, dimanche.

«C'est l'équipe que je regardais en grandissant. C'est certain que ce sera un moment spécial, même si ce n'est pas à Montréal. J'ai vraiment hâte juste de voir le logo du Canadien devant moi. C'est vraiment exceptionnel et ce sera une belle sensation.»