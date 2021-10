Boulevard René-Lévesque: trois scénarios sur la table pour l’insertion du tramway

Une rue partagée, un sens unique ou deux voies de circulation automobile? Il s’agit là des trois scénarios exposés, de long en large, par le bureau de projet pour l’insertion du tramway sur le boulevard René-Lévesque dans le secteur de Montcalm. La protection des arbres et les enjeux de circulation sont au cœur de la réflexion.

C’est le constat qui se dégage d’une conférence de presse d’1h35 organisée mercredi après-midi à l’hôtel de Ville de Québec et dirigée par le directeur de projet Daniel Genest.

Ce dernier a exposé les avantages et les inconvénients de chacune des trois «variantes» dont les coûts seraient d’ailleurs comparables. Il a insisté pour dire que la décision finale sera prise par l’administration municipale issue du scrutin du 7 novembre.

Les trois variantes

La première variante est celle qui a été davantage étudiée jusqu’à maintenant. Comme le Journal le révélait mardi, elle prévoit des voies partagées entre Turnbull et des Érables et une «zone de transition» entre des Érables et Belvédère. Ce scénario est celui qui permet de couper le moins d’arbres entre Turnball et des Érables, soit 27 en tout. Les acquisitions de terrains y seraient moindres. Le niveau de bruit ambiant serait diminué. Par contre, on anticipe qu’une «bonne partie» des flux de circulation seraient transférés sur Grande Allée ou sur d’autres rues parallèles.

La seconde variante ferait en sorte de garder une seule voie de circulation automobile, en direction est, sur cette même portion du boulevard René-Lévesque. Davantage d’arbres seraient coupés (34), mais l’impact sur le transfert de circulation serait moindre que dans la première hypothèse, prévoit-on.

La troisième variante suppose de conserver une voie de circulation automobile dans chacune des directions. Elle engendrerait davantage d’acquisitions et conduirait à abattre beaucoup plus d’arbres, soit 74 entre des Érables et Turnball.

1584 arbres abattus

Le bureau de projet a par ailleurs effectué une mise à jour au sujet des arbres. Tout au long du parcours de 19,3 km du tramway, on calcule maintenant que 1584 seront abattus.

Pour la seule portion du boulevard René-Lévesque, située entre Myrand et Turnbull, quelque 208 seraient condamnés. À ce chiffre de 208, il faudrait ajouter un autre (27, 34 ou 74) selon la variante qui sera choisie ultimement.

En contrepartie, le bureau de projet jure qu’il y aura plus ou moins 3500 arbres qui seront plantés pour compenser ces pertes.

Autre mode de transport?

Rappelant que le tramway doit être livré en 2028, M. Genest a par ailleurs affirmé qu’il serait «impossible» de respecter cet échéancier si jamais un autre mode de transport arrivait sur la table ou bien si on décidait de changer de façon significative le tracé actuel du tramway.

Selon lui, le délai minimal de réalisation serait de 10 à 11 ans, soit 2031 ou 2032. La mise en place d’un nouveau bureau de projet, la reprise du processus environnemental et la rédaction de nouveaux appels de proposition nécessiteraient «quatre à cinq ans». Les travaux prendraient ensuite six bonnes années, pense-t-il.

Sur les cinq principaux candidats à la mairie de Québec, quatre sont favorables ou tramway, tandis que Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, milite pour un projet de métro léger tout en assurant qu’il serait livré dans les mêmes délais que le tramway.