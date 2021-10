CPE: trois autres jours de grève annoncés

Voyant une autre journée de négociation infructueuse, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a annoncé mercredi trois jours de grève générale pour ses membres.

Ainsi 11 000 travailleuses et travailleurs de CPE syndiqués affiliés à la CSN seront en grève les 2, 3 et 4 novembre prochains.

«Nous avons le devoir de continuer à mettre de la pression sur le gouvernement», a déclaré Lucie Longchamps, vice-présidente à la FSSS-CSN.

«Accepter ce que le gouvernement nous offre et signer une entente à rabais sont les pires choses que nous pourrions faire en ce moment. Ça ferait en sorte que les travailleuses et les travailleurs continueraient d'être surchargés, continueraient d'être sous-payés et continueraient de quitter leur emploi», a-t-elle ajouté, dans un communiqué.

Le comité de négociation syndical a notamment profité de la rencontre avec les porte-paroles patronaux pour présenter sa contre-proposition aux offres faites la semaine dernière sur la place publique par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

«C'est surprenant qu'un gouvernement qui continue de promettre de plus en plus de places dans les services de garde approche cette négociation comme n'importe quelle autre, c'est-à-dire en essayant de faire le moins de concessions possible aux travailleuses et aux travailleurs. Nous devrions plutôt travailler ensemble dans l'objectif commun d'assurer non seulement la pérennité, mais la croissance du réseau des CPE», s’est désolée Stéphanie Vachon, responsable du secteur des CPE à la FSSS-CSN.

Les trois journées de grève annoncées seront les quatrième, cinquième et sixième journées d'un mandat de grève de 10 jours adopté à 97 % par les travailleuses et les travailleurs de CPE au début de l'automne.

