NICOL, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2021, à l'âge de 87 ans est décédé monsieur Fernand Nicol, fils de feu Omer Nicol et de feu Estelle Brochu. Il demeurait à Saint-Philémon.La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Maria Nicol (feu Henri Plante), feu Arthur Nicol (feu Thérèse Plante), feu Hélène Nicol (feu Léonard Boutin), feu Antonio Nicol, feu Azélie Nicol, feu Lucienne Nicol, feu Lucien Nicol (Marguerite Gauthier), feu Adrienne Nicol (feu Léopold Nolet), feu Léo Nicol (Gisèle Brochu), feu Simone Nicol (feu David Labrie), feu Henri Nicol (Thérèse Chabot), Yvette Nicol (feu Jean-Marc Lamontagne), Doris Nicol, Gaétan Nicol (Linda Léporé), Raymond Jolin, feu Mario Nicol et Maurice Nicol . Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousin, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence l'Accueil Notre-Dame de Buckland pour les bons soins prodigués. Un merci sincère à sa nièce Simone Dallaire pour son dévouement. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Philémon) 128, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :