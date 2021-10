Des Québécois, une parité et une tonne de ministres

Justin Trudeau n’a pas résisté à la tentation des symboles avec la composition d’un cabinet mammouth qui comprend un important contingent québécois.

Un militant écologiste à l’Environnement, une femme à la Défense, une infirmière de 32 ans aux Aînés, 38 ministres qui auront tous une limousine malgré le rôle très limité de certains.

Il semble que l’attrait des symboles justifiait de faire une place à tout ce beau monde d’horizons divers. La représentativité a certes des vertus et ses avantages.

Mais soyons honnêtes, ce gouvernement sera surtout dirigé par quelques ministres importants, leur patron et son entourage formé de gens qui ne sont pas élus.

Frondeur

C’est un Justin Trudeau frondeur qui a justifié ses choix devant la presse.

Il semblait assez fier d’avoir choisi Jean-Yves Duclos à la Santé pour faire face à François Legault qui promet de revenir à la charge avec ses demandes de nouveaux fonds sans condition.

Idem concernant Steven Guilbeault, que l’Ouest attend avec une brique et un fanal.

« Il n’y a plus de débat à savoir si les changements climatiques sont reels », a offert M. Trudeau pour défendre son choix controversé.

Mélanie Joly prend, elle aussi, du galon, en passant aux Affaires étrangères. Tant pour Guilbeault que pour Joly, il s’agit d’un pari risqué.

En Mme Joly on ne connaît pas de grandes affinités avec le nouveau poste qu’elle occupera. Sans vouloir lui enlever quoi que ce soit, la marche est haute.

La grande gagnante de la journée d’hier pourrait être Chrystia Freeland, la ministre omnisciente.

Justin Trudeau lui envoie le signal qu’elle a le champ libre en nommant au Trésor une collègue qui n’aura pas l’autorité de lui dire non, en Mona Fortier.

Les symboles ont leur importance en politique. L’avenir nous dira si M. Trudeau aura la main heureuse, ou s’il se brûlera.

Comme dirait François Legault : on verra !

34 Chrystia Freeland

vice-première ministre et ministre des Finances

L’ex-journaliste économique est reconduite dans son poste. Elle a le défi de contrôler le déficit qui a pris des proportions pharaoniques pendant la pandémie, tout en soutenant la reprise postpandémique. Elle doit aussi se préoccuper de l’inflation, qui a atteint le sommet de 4,4 %.

31 Marie-Claude Bibeau

ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Reconduite pour la troisième fois à ce poste, Mme Bibeau devra négocier des compensations pour les producteurs sous gestion de l’offre et les transformateurs pour les concessions accordées dans l’Accord Canada-États-Unis-Mexique. Elle aura aussi à soutenir les agriculteurs de l’Ouest frappés par la sécheresse extrême et les sanctions chinoises.

35 François-Philippe Champagne

ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Reconduit à ce poste stratégique pour la reprise postpandémique, l’ambitieux député de Saint-Maurice–Champlain devra atténuer les vulnérabilités de nos chaînes d’approvisionnement, réduire le coût moyen des factures de téléphone cellulaire, et transformer les innovations scientifiques en innovations commerciales créatrices d’emplois et de richesses, en particulier dans le secteur des technologies propres.

17 Jean-Yves Duclos

ministre de la Santé

L’économiste de Québec devra gérer les négociations avec les provinces pour les transferts en santé, renforcer les soins de première ligne, les soins de longue durée et en santé mentale, ainsi que négocier des normes nationales en matière de soins aux aînés.​

23 Steven Guilbeault

ministre de l’Environnement et du Changement climatique

L’écologiste fondateur d’Equiterre devra se faire accepter par l’Ouest et les milieux d’affaires extractifs pour accélérer la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement attend de lui qu’il crée des emplois verts, réduise la pollution dans les secteurs pétrolier et gazier, et améliore la résilience de nos communautés face aux changements climatiques.

24 Mélanie Joly

ministre des Affaires étrangères

Après le Tourisme, la Francophonie et le Patrimoine, la députée de Montréal hérite de son plus grand défi en carrière. Dans l’immédiat, elle doit gérer la crise afghane et positionner le Canada face à l’impérialisme chinois. Elle devra promouvoir la démocratie et les droits humains tout en préservant les accords commerciaux internationaux essentiels à la prospérité du pays.

28 David Lametti

ministre de la Justice et procureur général du Canada

Reconduit pour un second mandat à ce ministère, ce proche de Justin devra réduire les retards accumulés dans l’ensemble du système judiciaire, lutter contre la haine et le harcèlement en ligne, et réduire le crime organisé et le gangstérisme au Canada, y compris le blanchiment d’argent.

33 Diane Lebouthillier

ministre du Revenu national

Reconduite malgré la controverse, la députée des îles de la Madeleine devra continuer de distribuer les prestations liées à la COVID-19 et travailler sur des stratégies de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, mettre en place une taxe de vente sur les marchandises de luxe et une taxe sur la spéculation étrangère, et imposer les géants du web.

2 Marc Miller

ministre des Relations Couronne-Autochtones

Celui qui a été le premier à prononcer un discours en mohawk à la Chambre des communes devra maintenant gérer le dossier des indemnisations d’enfants des Premières Nations retirés de leur famille que le gouvernement conteste, en plus de soutenir les recherches de sépultures d’enfants anonymes sur les sites des anciens pensionnats.

37 Pablo Rodriguez

ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

Le Montréalais reste au volant face aux demandes de François Legault sur les transferts en santé et l’immigration. Il devra aussi relancer le projet de loi C-10 qui vise à soumettre les géants du web à la Loi sur la radiodiffusion, en les forçant à contribuer financièrement à la création et à la découverte de contenu culturel canadien.

11 Pascale St-Onge

ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

La syndicaliste nouvellement élue a contribué à la relance des médias régionaux.

22 Anita Anand

ministre de la Défense nationale

L’ex-ministre des vaccins devra mettre fin à la discrimination, aux inconduites sexuelles dans l’armée, nommer des généraux irréprochables, moderniser la justice militaire et mettre en place un processus de plaintes, de sanctions et de soutien des victimes indépendant.

1 Patty Hajdu

ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le nord de l’Ontario

L’ex-ministre de la Santé est rétrogradée. Elle aura à distribuer l’eau potable dans les communautés, dont plusieurs dans son comté.

15 Mark Holland

leader du gouvernement à la Chambre des communes.

Le député ontarien fait son entrée au cabinet

8 Jonathan Wilkinson

ministre des Ressources naturelles

L’ex-ministre de l’Environnement travaillera avec son successeur pour accélérer le virage vert dans le secteur extractif.

6 Ahmed Hussen

ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion

L’avocat torontois d’origine somalienne aura à trouver des solutions à la crise du logement.

14 Gudie Hutchings

ministre du Développement économique rural

La députée de Terre-Neuve-et-Labrador fait son entrée au cabinet.

25 Marci Ien

ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse

La journaliste torontoise fait son entrée au cabinet.

19 Helena Jaczek

ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario

L’ex-ministre provinciale ontarienne fait son entrée au cabinet.

38 Kamal Khera

ministre des Aînés

L’infirmière de 32 ans devient la plus jeune ministre des Aînés.

5 Dominic LeBlanc

ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités

Le député du Nouveau-Brunswick hérite d’un exigeant mandat double.

16 Lawrence MacAulay

ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Le député de l’Île-du-Prince-Edouard fait son entrée au cabinet.

3 Marco E. L. Mendicino

ministre de la Sécurité publique

L’ex-ministre de l’Immigration est promu pour gérer le dossier chaud des violences par armes à feu.

4 Joyce Murray

ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

La députée de Colombie-Britannique fait son entrée au cabinet.

36 Mary Ng

ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

La seule ministre asiatique du cabinet voit son portfolio croître.

12 Seamus O’Regan Jr.

ministre du Travail

Le journaliste, ex-ministre des Ressources naturelles, est rétrogradé.

18 Ginette Petitpas Taylor

ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

L’Acadienne devra redorer le blason libéral dans les Maritimes.

21 Carla Qualtrough

ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap

La Britanno-Colombienne ancienne athlète olympique reste en poste.

10 Harjit S. Sajjan

ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique

Le militaire ex-ministre de la Défense est rétrogradé.

30 Filomena Tassi

ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

L’ex-ministre du Travail est promue.

27 Karina Gould

ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

L’ex-ministre du Développement international aura à gérer l’important dossier des garderies à 10 $.

7 Sean Fraser

ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

L’avocat de Nouvelle-Écosse fait son entrée au cabinet.

29 Mona Fortier

présidente du Conseil du Trésor

L’ex-directrice des communications de la Cité collégiale, à Ottawa, obtient une sérieuse promotion.

26 Randy Boissonnault

ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

Le Franco-Albertain membre de la communauté LGBTQ fait son entrée au cabinet.

9 Bill Blair

président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

L’ex-commissaire de Toronto est rétrogradé.

32 Omar Alghabra

ministre des Transports

Le député ontarien reste en poste.

13 Carolyn Bennett

ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

La médecin est rétrogradée après s’être cassé les dents aux relations Couronne-Autochtones.

20 Dan Vandal

ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord

Le député du Manitoba aura un vaste territoire à couvrir.