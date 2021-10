Des sous-marins nucléaires français au Canada ?

Un dossier important sur le bureau de la nouvelle ministre de la Défense Anita Anand. L’été dernier, Ottawa a lancé une étude pour acheter des sous-marins patrouilleurs. La France est sur les rangs pour remporter ce contrat. Emmanuel Macron espère rencontrer Justin Trudeau à ce sujet d’ici la fin de l’année.

Les Français se cherchent des acheteurs pour leurs sous-marins après la rebuffade de l’Australie, qui a décidé de ne pas acheter 12 sous-marins français, leur préférant des submersibles nucléaires américains.

La marine canadienne veut remplacer ses quatre sous-marins achetés aux Britanniques en 1999 sous Jean Chrétien. Les Anglais nous avaient refilé des épaves, des débris à peine flottants qui rouillaient en cale sèche depuis 1993. Le Pakistan, le Portugal et le Chili n’en voulaient pas. Ils nous les avaient fait payer 750 millions de dollars. Ils auront fini par nous coûter près de 4 milliards de dollars, même s’ils ont passé plus de temps en cale sèche qu’en mer. Perfide Albion !

Ottawa achètera-t-il français ?

Un de ces vieux sous-marins a même pris feu lors de son voyage inaugural transatlantique en 2004 faisant un mort et plusieurs blessés parmi l’équipage. Il n’a été remis à l’eau qu’en 2015. Un député britannique a déclaré que le Canada s’était fait avoir et devrait exiger de se faire rembourser. Personne n’a jamais eu à répondre de cet achat stupidement et catastrophiquement malavisé.

S’il veut vraiment disposer rapidement d’une flotte de sous-marins opérationnelle, la France est la meilleure option pour le Canada. Et vendre des submersibles au Canada serait pour les Français une façon de faire un bras d’honneur aux Américains et aux Anglais.

Des spécialistes estiment que Paris serait en mesure de nous livrer les sous-marins avec 10 ans d’avance sur ses éventuels concurrents, proposant des submersibles silencieux de dernière génération dont le développement a déjà été, en grande partie, financé par les Australiens. Des rabais en perspective.

Des submersibles nucléaires : Trudeau osera-t-il ?

Le Québec pourrait bénéficier de retombées économiques d’un tel contrat. Les submersibles français auront à être dotés d’équipements pour les rendre conformes aux spécifications de la marine canadienne.

Comme ils l’ont fait avec les Australiens, les Français pourraient proposer des sous-marins à propulsion nucléaire à Ottawa ? Déjà, en 1988, le Canada a considéré acquérir des sous-marins français à propulsion nucléaire de classe Rubis pour patrouiller dans nos eaux arctiques.

Pour convaincre Ottawa d’acheter leurs sous-marins, les Français avaient même envisagé de les gréer d’un « pic à glace » pour qu’ils puissent plus facilement être déployés dans des mers polaires.

Le projet, qui a fait face à beaucoup d’opposition, a été abandonné. Les médias et le public étaient inconfortables avec le mot « nucléaire » et les coûts élevés d’acquisition. Mais surtout, Washington a dit à notre ministre de la Défense d’alors, Perrin Beatty, qu’un programme canadien de sous-marins nucléaires était « inutile et même importun ».

Seuls les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, l’Inde et bientôt l’Australie possèdent des sous-marins à propulsion nucléaire.