Deux lourdes pertes pour les Kings

Les Kings de Los Angeles seront privés de leurs défenseurs Drew Doughty et Sean Walker pour un long moment, les deux athlètes ayant vu leur nom être inscrit sur la liste des blessés, mercredi.

Doughty souffre d’une contusion à un genou subie le 22 octobre dernier lors d’une rencontre opposant ses Kings aux Stars de Dallas. Il est présentement à l’écart et ne pourra pas chausser les patins avant six semaines. Son retour au jeu devrait suivre deux semaines plus tard.

L’arrière de 31 ans connaissait un excellent début de saison, lui qui a cumulé un but et sept points en seulement quatre rencontres.

La situation est encore pire dans le cas de Walker. Celui-ci devra être opéré pour traiter des déchirures à un ligament croisé antérieur et à un ligament collatéral tibial qu’il a subies lundi, contre les Blues de St. Louis. Sa saison est terminée.

Walker a récolté deux mentions d’aides en six parties cette saison, montrant un différentiel de -1.