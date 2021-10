Drouin et Lachance au Temple de la renommée

Patrice Drouin et Chantal Lachance feront leur entrée ensemble au Temple de la renommée de Cyclisme Canada dans la catégorie bâtisseurs, samedi à Bromont, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’organisme.

Pionnier du vélo de montagne au Québec, Drouin a uni ses efforts à ceux de Lachance pendant 29 ans pour favoriser le développement de leur sport.

« Nous avons formé un tandem extraordinaire et c’était naturel qu’on soit honoré en même temps, a raconté Drouin. En 29 ans, j’ai passé plus de temps avec Chantal qu’avec mes deux conjointes. Comme ancien coureur, j’ai amené le sport au Québec et me suis impliqué sur la scène internationale au sein de l’UCI alors que Chantal s’est occupée du volet événementiel. »

« Cette intronisation est à l’image de notre relation de 29 ans, de renchérir Lachance. On a tout vécu ensemble. Patrice a été très impliqué sur la scène internationale et j’ai fait partie de la première cuvée de commissaires formés en 1990. J’ai fait le premier mondial la même année et les Jeux olympiques de 2000 comme officiel en chef. »

Acteur de premier plan lors de la mise sur pied du premier mondial en 1990 au Colorado, Drouin a fondé Gestev en compagnie de Lachance en 1992 après avoir amené une première Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne en 1991.

L’année suivante, la Coupe du monde était de retour dans la région de Québec et Bromont était l’hôte du championnat mondial, événement qui est revenu au Québec à trois autres occasions (1998, 2010 et 2019).

Le vélo de montagne a été accepté aux Jeux olympiques en 1996 à Atlanta.

« Pendant les huit premières années de Gestev, je n’ai jamais pris une semaine de congé, raconte Lachance. Nous avons mis nos maisons en garantie dans l’attente de financement pour nos événements. Je n’ai aucun regret et ne conserve que de bons souvenirs. Ce furent les plus belles années de ma vie. »

Honneur

« C’est un grand honneur que je reçois et que je partage avec tous nos employés et nos bénévoles, d’ajouter Lachance. C’est moi et Patrice qui étions au volant de l’autobus, mais nous n’aurions pas été capables sans l’apport de tout le monde. »

Drouin est très heureux de recevoir pareil honneur de son vivant.

« C’est exceptionnel de pouvoir être honoré de mon vivant et je vais pouvoir remercier tous ceux qui ont contribué à notre succès. Marc Lemay a eu une bonne idée de venir me chercher pour travailler à l’UCI sinon je serais resté chez nous. Le Canada est le seul pays qui a accueilli le mondial à quatre reprises. J’étais vraiment près de l’UCI. Nous avons organisé des événements un peu partout dans le monde. »

Ces nombreuses étapes de la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne ont permis de faire des petits. De bénévole, Marie-Hélène Prémont a gravi les échelons en Coupe du Québec et Canada avant de remporter une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

En 2011, le duo Drouin et Lachance avait été admis au Temple de la renommée américain lors d’une soirée à Las Vegas, devenant les premiers Canadiens à recevoir pareil honneur.