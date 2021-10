Enfin un écologiste à l'Environnement

Réélu minoritaire à l’occasion d’un 3e mandat, Justin Trudeau a certainement la volonté de préparer le narratif de son legs de premier ministre. Il a donc fait le choix de s’entourer de personnes loyales et d’expérience afin de consolider son action politique.

Consécration pour Mélanie Joly

Pour le Québec, il ne semble pas que l’appui de François Legault à Erin O’Toole ait eu d’impacts sur la force de la délégation québécoise au Conseil des ministres.

Pour Mélanie Joly, c’est la consécration aux Affaires étrangères, Rodriguez retrouve le Patrimoine, Champagne reste à l’Industrie, Guilbeault à l’Environnement, Duclos à la Santé, Lebouthillier, Lametti et Bibeau restent respectivement au Revenu, à la Justice et à l’Agriculture. Pascale St-Onge, ministre des Sports et responsable de l’Agence de développement économique, fait son entrée au cabinet.

Notons aussi la force des femmes à des fonctions clés : vice-première ministre et Finances, Affaires étrangères, Défense et Conseil du Trésor.

Virage vert

Steven Guilbeault a enfin été nommé au ministère de l’Environnement. Avouons-le, c’est une très bonne nouvelle. Militant et écologiste notoire, il est certainement l’une des personnes les plus crédibles, compétentes et respectées dans le domaine de l’environnement au Canada.

Il avait accédé au Conseil des ministres lors du dernier gouvernement à titre de ministre du Patrimoine, mais cela avait laissé un goût doux-amer, n’ayant jamais œuvré dans le domaine culturel. Il avait certes participé à certains comités ministériels en environnement, mais le vrai pouvoir lui avait échappé.

On déduit donc que Justin Trudeau vise à envoyer un message clair et à agir concrètement et fortement sur la question environnementale.

Exit le pétrole

À quelques jours de la COP26 à Glasgow, le grand sommet mondial en environnement, avoir un Steven Guilbeault envoie un signal fort.

L’arrivée du tandem Guilbeault-Wilkinson (Ressources naturelles) annonce-t-elle la fin des subventions aux entreprises pétrolières et des pipelines ? Est-ce que des mesures supplémentaires en électrification des transports et en transports collectifs seront annoncées ?

Les attentes sont excessivement élevées.