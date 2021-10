Invité à prendre la parole à la COP26: une tribune internationale pour François Legault

Le retrait du Québec de l’exploitation des hydrocarbures a valu à François Legault une invitation à prendre la parole dans le cadre d’un événement officiel de la COP26, une faveur généralement réservée aux représentants des États nationaux.

• À lire aussi: Trudeau prépare sa deuxième participation à la COP26

• À lire aussi: Blanchet salue l’arrivée de Guilbeault à l’Environnement

Le 4 novembre prochain, lors de son passage à Glasgow pour la réunion de l’ONU sur les changements climatiques, le premier ministre québécois prendra la parole aux côtés de la ministre de l’Environnement et de l’Énergie du Costa Rica, Andrea Meza Murillo, a appris notre Bureau parlementaire de source gouvernementale.

M. Legault a été invité à participer à ce panel d’une trentaine de minutes à la suite de l’annonce du retrait du Québec de l’exploration et l’extraction des hydrocarbures lors de son récent discours inaugural. Le gouvernement y voit « une grande marque de reconnaissance » de la part des organisateurs onusiens.

En 2015, le premier ministre Philippe Couillard avait également été invité à prendre la parole dans le cadre d’un événement officiel pour présenter des initiatives du Québec, notamment la Bourse du carbone, mais de tels participations d’élus provinciaux sont peu fréquentes.

Tribune internationale

L’événement sera l’occasion pour M. Legault de profiter d’une tribune internationale pour promouvoir sa volonté de faire du Québec la « batterie du nord-est de l’Amérique du Nord », grâce à son hydro-électricité.

Mais, surtout, le panel devant des délégués de partout sur la planète et retransmis sur Internet par l’ONU permettra au premier ministre de faire connaître sa volonté de développer une filière de la batterie électrique au Québec, pour laquelle son gouvernement espère attirer d’importantes entreprises étrangères.

La question de l’électrification des transports devrait d’ailleurs être au cœur des échanges de François Legault avec ses homologues lors de cette mission en Écosse, qui se déroulera du 2 au 5 novembre prochains.

Alliance contre le pétrole

Le Costa Rica s’est récemment allié au Danemark pour créer une alliance des pays engagés à se sortir des hydrocarbures, nommée Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA). Si le petit pays d’Amérique centrale n’a jamais extrait de pétrole sur son territoire, le Danemark, lui, est un des principaux producteurs de gaz et de pétrole de l’Union européenne.

La participation du premier ministre québécois aux côtés du Costa Rica à l’événement de la COP26 laisse présager que le Québec pourrait rejoindre le groupe BOGA.

À voir aussi