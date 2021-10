Jeremy Colliton se sent mal pour Stan Bowman

L’entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago, Jeremy Colliton, a réagi mercredi à la démission du directeur général, Stan Bowman, après l’annonce des conclusions de l’enquête à propos des allégations d’abus sexuels de l’ancien entraîneur Brad Aldrich, mardi après-midi.

• À lire aussi: Affaire Brad Aldrich: le directeur général des Blackhawks, Stan Bowman, démissionne

• À lire aussi: Bientôt la fin pour Joel Quenneville?

Colliton a dit se sentir mal pour son ex-patron.

«Stan a été un excellent mentor pour moi. J’ai beaucoup appris de lui. Il est tellement expérimenté. C’est dur à voir. Je me sens mal pour lui, évidemment. Le Stan que je connais, ce ne sont pas ses valeurs», a-t-il indiqué après la séance d’entraînement des Blackhawks, mercredi.

«C’était difficile de lire le rapport. Ce qui s’y trouve est inacceptable, il n’y a aucun débat là-dessus, a ajouté Colliton. En tant qu’organisation, nous ne fonctionnons pas de cette façon.»

Pour sa part, Bowman avait commenté son départ en ces termes, la veille.

«Il y a 11 ans, à ma première année comme DG, on m’a mis au courant d’un comportement potentiellement inapproprié de notre entraîneur vidéo de l’époque impliquant un joueur», avait-il dit dans un communiqué.

«J’en ai promptement informé [mon supérieur]. J’ai su cette année que ce comportement inapproprié impliquait de sérieuses allégations d’agression sexuelle. Je me suis fié à mon supérieur pour prendre les actions appropriées. En y revenant, et sachant qu’il ne l’a pas fait rapidement, je regrette d'avoir présumé qu’il allait le faire.»

«Réponse directe et nécessaire»

Ayant interrogé 139 témoins, l’enquête, dont le rapport n’a été rendu public qu’après la conférence de presse au cours de laquelle aucune question des journalistes n’a été prise, a traité «d’échec» l’inaction de la direction du club, en mai 2010, lorsqu’un joueur s’est plaint du comportement d’Aldrich, à ce moment-là responsable de la vidéo.

Par ailleurs, la LNH a justifié l’amende de 2 millions $ imposée à l’équipe, la qualifiant de «réponse directe et nécessaire à l'échec du club d’enquêter sur l’incident d’une manière appropriée».

Les gestes reprochés seraient survenus dans l’appartement d’Aldrich, le 8 ou 9 mai 2010, à l’endroit d’un espoir qui ne faisait pas partie de la formation régulière de l’équipe. Le joueur affirme qu’Aldrich l’aurait forcé à recevoir une fellation sans son consentement, sans quoi il allait «s’assurer qu’il n’allait plus jamais jouer dans la LNH».

Aldrich a quant à lui offert une version différente de la soirée, indiquant que des rapports sexuels consensuels avaient eu lieu entre les deux hommes et une femme également présente.

Les joueurs réagissent

Plusieurs joueurs des Blackhawks ont été appelés à réagir aux conclusions de l’enquête. Alex DeBrincat et Connor Murphy, qui ont rejoint l’organisation en 2017, longtemps après les tristes événements, ont dit penser à la victime.

«C’est dur de savoir que des gens ont été traités de la sorte, a avoué DeBrincat en conférence de presse. L’équipe nous en a parlé aujourd’hui [mercredi]. Je ne crois pas qu’on puisse passer à autre chose, mais il faut apprendre de cela en tant qu’équipe pour s’assurer que ça ne se reproduise pas.»

«Durant mon temps ici, je crois que nos valeurs sont très fortes et je n’ai jamais été traité avec autre chose que du respect», a-t-il ajouté, secondé par son coéquipier.

«Il était un joueur qui tentait de faire sa place chez les Blackhawks. C’est très tragique pour ce jeune, qui se fiait à l’un de ses entraîneurs. C’est dur, c’est triste. Tu ne veux pas te mettre à sa place dans ce scénario», a quant à lui admis Murphy.

Le défenseur Duncan Keith, qui était de l’édition championne des Blackhawks en 2010, n’avait eu aucune connaissance des agissements d’Aldrich. Le joueur des Oilers d’Edmonton croit que le dossier aurait dû être abordé différemment par l’état-major des Hawks.

«Mes premières pensées vont vers la personne qui a été affectée par cela. Ça prend beaucoup de courage pour en parler», a indiqué Keith, qui a avoué ne pas connaître la victime.

«J’avais questionné des gens pour savoir pourquoi Brad Aldrich n’était plus là. On m’a dit que c’est à cause du calendrier de la LNH, que c’était trop pour lui et qu’il avait quitté pour les rangs collégiaux. J’ai trouvé ça bizarre, parce que nous étions une équipe championne», a-t-il raconté.