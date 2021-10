La COVID-19, «défi numéro un» pour Pékin à 100 jours des JO

PÉKIN, Chine | Des millions d’habitants confinés un peu partout en Chine à 100 jours des Jeux olympiques d’hiver de Pékin. La COVID-19 sera « le défi numéro un » des JO-2022, ont reconnu mercredi les organisateurs.

La cité impériale va devenir la première ville du monde à accueillir à la fois des Jeux d’été (en 2008) et d’hiver, du 4 au 20 février prochains.

La semaine dernière, la flamme olympique a été remise à la Chine lors d’une cérémonie à Athènes, qui a donné lieu à une manifestation de militants dénonçant la présence du régime communiste au Tibet.

Mais outre les questions de droits de l’Homme, les compétitions risquent d’être dominées par la lutte contre le Covid-19, six mois après les Jeux d’été de Tokyo repoussés d’un an pour cause de pandémie.

Dans ce contexte, les autorités chinoises, qui suivent une politique de zéro contamination, ont ressorti les grands moyens pour éradiquer une flambée épidémique très limitée ces derniers jours dans le nord du pays.

Mardi, la grande ville de Lanzhou, située à 1700 km à l’ouest de Pékin, a placé en quarantaine ses 4 millions d’habitants, invités à rester chez eux sauf nécessité impérieuse, à la suite de la découverte de quelques dizaines de cas.

Vaccination ou quarantaine

« La pandémie est le défi numéro un pour le déroulement des Jeux d’hiver », a résumé devant la presse le vice-président du comité d’organisation, Zhang Jiandong.

Une dizaine de provinces, soit le tiers du total, ont renforcé les mesures de prévention, y compris la ville de Pékin, où 20 cas de contamination ont été dénombrés depuis une semaine.

Les mesures prévues lors des Jeux « réduiront le risque et l’impact du coronavirus », a promis M. Zhang, tout en avertissant que les participants qui n’observeraient pas les règles seraient sanctionnés.

Les Jeux 2022 se dérouleront dans une « bulle » destinée à enrayer tout risque de contamination au reste de la Chine.

Les 2900 athlètes attendus devront soit avoir été entièrement vaccinés soit se soumettre à une quarantaine stricte de 21 jours à leur arrivée dans le pays.

Seuls les spectateurs déjà présents en Chine pourront assister aux épreuves.

« Vaccination, gestion en circuit fermé et tests de dépistage réguliers sont des éléments cruciaux qui permettront aux Jeux de se dérouler en toute sécurité », a commenté pour l’AFP le Comité international olympique (CIO).

Les autorités ont prévu 300 ambulances à pression négative pour transporter d’éventuels patients, sans risque de propagation d’air contaminé vers l’extérieur.

La province du Hebei, qui entoure Pékin, a annoncé la mise en place pendant les Jeux de laboratoires mobiles qui pourront effectuer 40 000 tests de dépistage par jour.

Premier pays touché par la pandémie, la Chine a pratiquement enrayé le virus dès le printemps 2020 après l’adoption de mesures drastiques de contrôle des habitants. Le pays a quasiment fermé ses frontières au reste du monde.

Mercredi, les autorités ont fait état de 50 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. Le bilan officiel depuis le début de l’épidémie est inférieur à 100 000 cas, dont 4636 mortels.

« Impatience » et « enthousiasme »

Malgré le contexte épidémique, les Pékinois assurent se réjouir de l’approche des Jeux, alors qu’une horloge géante affiche « 100 jours » sur la façade de la tour olympique édifiée sur le site des épreuves de 2008.

« Nous attendons ça avec impatience. Nous en sommes très fiers pour la Chine », assure à l’AFP un habitant du nom de Li Shuwei.

D’autres se disent confiants à l’égard des mesures anti-épidémiques.

« L’épidémie ne devrait pas poser de gros problème si l’on observe un isolement strict », se rassure une dame du nom de Huang Xinyue. « Ça dure depuis un moment maintenant... si tout le monde fait attention, la pandémie n’entamera pas notre enthousiasme. »

Les organisateurs ont par ailleurs présenté mardi les médailles qui seront remises aux sportifs : sous la forme de cinq cercles, elles s’inspirent d’anciens pendentifs chinois en jade.

