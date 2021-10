La Parade des jouets reprend des couleurs à Québec

Au grand plaisir des tout-petits, la Parade des jouets sera de retour pour sa 20e présentation les 13 et 14 novembre dans une toute nouvelle formule au centre commercial Fleur de Lys à Québec.

C’est confortablement installés dans des estrades que les spectateurs pourront assister à l’extérieur à l’un des 14 défilés.

Les défilés se dérouleront aux heures entre 11h et 19h le samedi 13 novembre et entre 11h et 17h le lendemain.

L’activité est gratuite, mais une réservation est nécessaire. Il sera possible de réserver à compter de midi le 2 novembre.

Le passeport vaccinal sera exigé et les organisateurs rappellent qu’il sera important d’arriver à l’heure pour ne rien manquer.

Plus de détails à venir...

À voir aussi