Le CF Montréal en finale au bout d’un marathon

De peine et de misère, le CF Montréal a réussi à atteindre la finale du Championnat canadien en battant le coriace Forge FC 1 à 0 en tirs de barrage, mercredi soir au Tim Hortons Field.

La séance aura vu les 11 joueurs de chaque équipe tirer au filet et c’est finalement le gardien Sebastian Breza qui a sauvé le Bleu-Blanc-Noir en déjouant Tristan Borges. Ce dernier avait été frustré par son homologue quelques instants plus tôt.

Breza a été le héros du match pour le Club de Foot, qui s’en tire à bon compte. Si le onze montréalais a dominé légèrement au niveau de la possession du ballon, ce sont les représentants d’Hamilton qui ont cogné le plus souvent à la porte. Le portier a dû se signaler devant cinq frappes pendant le match et quatre fois lors de la fusillade.

Il s’agissait d’une première confrontation face à une équipe de la Major League Soccer pour les doubles champions en titre de la Première Ligue canadienne, qui n’ont pas paru intimidés le moins du monde.

À 17 ans et 339 jours, Rida Zouhir est devenu le plus jeune partant de l’histoire de l’organisation. Le Québécois d’origine marocaine a été employé pendant les 90 minutes par l’entraîneur-chef Wilfried Nancy et a trouvé le fond du filet pendant les tirs de barrage.

Le CF Montréal affrontera en finale le vainqueur du duel entre le Toronto FC et le Pacific FC, qui se déroulera mercredi prochain.