L’intervention antilibérale de François Legault en pleine campagne électorale n’a certainement pas nui aux perspectives de carrière de libéraux fédéraux.

Au contraire, Justin Trudeau a choisi de renforcer le pouvoir de ses ministres québécois.

Mélanie Joly aux Affaires étrangères, Pablo Rodriguez au Patrimoine, Steven Guilbeault à l’Environnement, Jean-Yves Duclos à la Santé. La valse des promotions a bien servi les ministres québécois. Quand on ajoute David Lametti à la Justice, François-Philippe Champagne à l’Innovation, sept des 10 ministres québécois ont des postes stratégiques.

Auront-ils l’influence qui va avec ? Une chose est certaine, le duel Québec-Ottawa s’annonce corsé au cours de la prochaine année.

Bon cop, bad cop pour la Santé.

Entre la pandémie et les négociations à venir avec les provinces, Jean-Yves Duclos en aura plein les bras comme ministre de la Santé.

Mais celui qu’on décrit comme un ministre calme, minutieux, compétent, hautement préparé, celui qui aurait demandé de piloter ce dossier litigieux pour ce 3e mandat, ne sera pas seul face à Québec.

Car Justin Trudeau a conservé son ami et conseiller Dominic Leblanc comme ministre des Affaires intergouvernementales.

Le duel est parfait, un ministre québécois pour amadouer et négocier, un ministre plus tacticien pour tracer la ligne dans le sable face à des provinces sur un pied de guerre.

Bon cop Duclos pour plaider qu’« on partage les mêmes objectifs » au chapitre de l’accès aux médecins de famille, la qualité des soins en CHSLD, la réduction des listes d’attente.

Bad cop Leblanc pour rappeler que le gouvernement tient à ses conditions pour « nous assurer que ça livre des résultats », comme le soulignait le PM Trudeau, hier.

Bye bye 3e lien ?

Parlant de bad cop, sur le front du 3e lien, François Legault vient d’en trouver deux sur son chemin.

Dominic Leblanc n’est pas du genre à se laisser attendrir par le chantage habituel de Québec. À titre de ministre des Infrastructures, c’est lui qui tranchera sur le financement du mégatunnel Québec-Lévis.

On imagine mal Steven Guilbeault essayer de convaincre le collègue Leblanc qu’un tunnel à six voies sur deux étages représente une infrastructure verte pour ce gouvernement décidé à faire du Canada un modèle dans la lutte contre les changements climatiques.

Il faudra être créatif pour trouver une solution !

Pas de miracles à l’Immigration

En année électorale, François Legault maintiendra le cap sur son offensive nationaliste.

De nouveaux pouvoirs en immigration viennent en tête de liste. Mais ne comptez pas sur le nouveau ministre Sean Fraser pour donner du lest à Québec, ou même s’attaquer aux délais surréels. La priorité est d’accueillir 40 000 réfugiés afghans. Et c’est compliqué. Quant à la défense du français, quoi dire de plus que la nouvelle ministre Ginette Petitpas-Taylor n’est pas prête à dire si elle appuie le projet de loi sur la modernisation de la Charte de la langue française !

Comme disait l’entraîneur du Canadien Claude Ruel en 1969, « y’en aura pas de facile ».