Palmarès des arnaques web les plus fréquentes

Les groupes criminels sont hyperactifs sur internet depuis le début de la pandémie.

Ces arnaques qui se multiplient sont le résultat (selon un expert en gestion de risques) des compagnies qui ont voulu rendre leur service le plus accessible possible pour les consommateurs au détriment de la sécurité.

Voici les trois stratagèmes qui circulent le plus au Québec.

L'attaque du «reshipping»

Premièrement, il y a l’arnaque de la livraison de colis où les arnaqueurs vous envoient un courriel en se faisant passer pour la compagnie qui était censée livrer votre achat.

Dans ce processus, les criminels se sont d’abord attaqués à la compagnie de livraison pour obtenir vos coordonnées et sont maintenant rendus à la dernière étape.

«Ils ont déjà votre nom, prénom, la carte de crédit... Ils ont toutes les données, tout ce qu’ils leur manquent c’est la troisième phase, il faut qu’ils fassent de l’argent avec ça. Ils ont besoin d’un produit qu'ils peuvent revendre, mais ils ont déjà acheté vos données et vos coordonnées», explique Messaoud Abda.

Le «matchmaking»

Les criminels souhaitent faire de l’argent et se servent des réseaux sociaux pour entrer en contact avec les citoyens.

«On crée un faux profil qui va correspondre à quelqu’un qui cherche quelque chose et à partir du moment où (la demande d’amitié a été acceptée) la fausse personne va commencer à demander de l’argent à l’autre personne», raconte l’expert.

Dans cette arnaque, les criminels peuvent se faire passer pour une personne de votre entourage ou un célibataire attrayant.

La stratégie du «mulet»

Cette dernière arnaque profite de la pandémie pour tenter de convaincre les citoyens d’embarquer dans un processus de faire de l’argent en restant à la maison.

«Vous êtes une espèce de mulet qui va transporter de l’argent virtuel, cryptomonnaie ou illégal pour le blanchiment et on va vous payer pendant un certain moment, mais ensuite on va vous demander de payer quelqu’un d’autre et ainsi de suite comme une espèce d’approche pyramidale. Vous allez transporter de l’argent qui ne vous appartient pas et l’idée est que vous allez reverser le montant au bon endroit», décrit l’expert en gestion des risques.

Sans le savoir, cette arnaque fait en sorte que vous travaillez dans un stratagème mondial.