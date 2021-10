Possible rôdeur à Saint-Nicolas

Le Service de police de la ville de Lévis (SPVL) enquête mercredi concernant un possible rôdeur, qui aurait été aperçu aux abords d’une école primaire de Saint-Nicolas, à Lévis, mardi après-midi.

Selon une publication partagée sur les réseaux sociaux, l’individu aurait tenté d’approcher une jeune fille à sa sortie de l’École de l’Étoile, mardi après-midi.

«Ma fille a été abordée par un étranger sortant du bois [...] L’individu l’a attiré vers le bois en lui demandant de l’aider à chercher son portefeuille. Elle a refusé et il lui a dit que si elle l’aidait et qu’ils le retrouvaient, il allait lui donner tout l’argent de son portefeuille. Elle a refusé à nouveau et a rejoint la maison en courant», peut-on lire.

Questionné à ce sujet, le SPVL confirme avoir reçu une plainte mardi à cet effet et mentionne que des enquêteurs s’affairent mercredi «en urgence» à rencontrer la présumée victime dans cette affaire. «Nous prenons ça très au sérieux», affirme le porte-parole, Christian Cantin.

Joint par Le Journal, la direction de l’école a confirmé qu’un communiqué avait été envoyé aux parents des élèves mercredi matin, afin de les informer de la situation.

Plus de détails à venir ...

