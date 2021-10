Quels sont mes droits face à mes petits-enfants?

Mon mari et moi sommes les grands-parents des trois enfants de notre fils décédé l’an dernier, alors qu’il était en instance de divorce d’avec sa femme. Les choses se passaient mal entre eux et elle l’a empêché de revoir ses enfants avant son décès. Il a mal vécu ça même si mon mari et moi étions à son chevet.

Notre fils n’était pas un enfant de chœur, mais il ne méritait pas de se faire traiter comme ça pendant qu’il se mourait d’un cancer en plus. Désormais, cette mégère refuse que nous ayons accès aux enfants. Elle a d’abord prétendu ne plus vouloir rien savoir de notre famille, pour ensuite nous dire que les enfants eux-mêmes ne voulaient plus nous voir. Mais sans accès à eux, comment vérifier si c’est vrai ?

Anonyme

Il existe l’Association des grands-parents du Québec qui veille à défendre les droits des grands-parents et à leur fournir de l’information sur les façons de le faire. On la joint au : 1-866-745-6110.