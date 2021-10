Un sommet des aînés dans les 100 premiers jours, promet Bruno Marchand

Bruno Marchand s’est engagé mercredi à tenir un «grand sommet des aînés» dans les 100 premiers jours de 2022 et d’avoir pour cible de permettre aux personnes âgées de vivre «jusqu’à 20 ans de plus dans leur quartier», s’il accède à la mairie le 7 novembre.

Le chef de Québec forte et fière a reconnu qu’il n’avait «pas la statistique» concernant l’âge moyen où les aînés quittent leur domicile à l’heure actuelle, et que la Ville de Québec ne disposait pas de tous les leviers pour y arriver.

Il a expliqué que la tenue du sommet, qui regrouperait des aînés mais aussi divers intervenants et experts, était justement de faire l’état des lieux et de trouver des solutions, tout en insistant sur l’idée que la Municipalité doit jouer un rôle de «leader» et dispose d’une partie des outils nécessaires.

«Ce n’est pas quelque chose qui est complètement sorti de nulle part, a déclaré M. Marchand. C’est en relation directe avec l’Organisation mondiale de la Santé, le concept de vieillir chez soi. Des milieux développés comme le nôtre, s’ils en font leur priorité, peuvent arriver à faire de nos aînés des gens contributifs.»

Les gouvernements sollicités

Le candidat à la mairie entend «exiger des autres paliers qu’ils s’engagent» et impliquer différents groupes communautaires et des organisations comme le CIUSSS. «[La Ville] ne peut pas le faire seule, mais si la Ville attend que les autres le fassent, bien tout le monde se passe la balle», a-t-il soutenu.

Il a nommé des interventions à la portée de la Ville comme de favoriser des rues commerçantes «fortes» et donc le déploiement de services de proximité, le déneigement des trottoirs, le sentiment de sécurité dans les parcs et aux intersections, et l’ouverture plus fréquente des centres de loisirs pour en faire des milieux de rencontre.

Il a aussi mis de l’avant des engagements précédents, comme de créer un nouveau centre de curling, de pickleball et de pétanque, de faciliter le développement de résidences bigénérationnelles, de favoriser le retour au travail des aînés qui le désirent pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, et d’envoyer des élus municipaux au moins une fois par mois dans un des arrondissements pour y rencontrer des personnes âgées.

Des électeurs convoités

Dans cette élection, la plupart des partis proposent un mode de consultation pour améliorer les conditions de vie pour les personnes âgées.

En outre, Équipe Marie-Josée Savard souhaite la tenue d’un forum sur les aînés, bonifier l’offre culturelle de jour pour cette clientèle, et mettre en place un conseil des partenaires au sujet de l’accessibilité universelle. Le parti veut aussi doubler le montant du programme d’amélioration de l’accessibilité universelle des bâtiments.

De son côté, Québec 21 a annoncé son intention de tenir un sommet sur la qualité de vie et de construire un centre récréatif pour la tenue d’activités pour les gens de 50 ans et plus.

