Une joyeuse ferme en folie

On n’avait jamais vu le Cirque Alfonse à Québec. On espère que leur première visite au Diamant ne sera pas la dernière. Du plaisir, il y en a eu énormément mercredi soir.

À Québec, pour trois représentations, la troupe de cirque de Lanaudière a sa signature et sa personnalité. Et c’est ce qu’elle a démontré avec brio tout au long des 75 minutes de leur spectacle Animal.

Ils sont neuf sur les planches. Il y a des acrobates qui chantent et qui jouent aussi de la musique et un trio de musiciens. Dès les premières secondes de cette nouvelle création, le ton est donné.

C’est dynamique. Ça chante, ça danse et la musique est entraînante. On sent, tout de suite, que l’on va avoir beaucoup de plaisir. On tape du pied et on le fera tout au long de la prestation.

Animal est ancré dans le monde agricole. Il y a des lampes et des néons suspendus, un ventilateur de ferme, des murs en tôle et des bidons de lait en aluminium.

Divertissant

Les acrobates sont forts et agiles. On utilise les objets de la ferme pour les différents numéros. On joue aux équilibristes sur une planche montée sur un bidon de lait ou sur un pneu de tracteur. Il y a des acrobaties dans des brouettes. On jongle avec des fourches, des cloches à vache géantes et de vrais œufs.

Âgé de 75 ans, Alain Carabinier, le patriarche, qui joue le rôle du fermier, fait des « wheelies » sur son tracteur à pédale et grimpe au sommet d’un mât, qui repose sur l’épaule d’un acrobate.

Le délire total s’installe lors d’un numéro où l’on fait de la musique avec des poules en caoutchouc qui font du bruit et qui iront bientôt à l’abattoir.

Les numéros sont tous originaux et avec des défis physiques relevés. Julie Carabinier-Lépine et Justine Méthé-Crozat offrent un superbe duo d’équilibristes, de contorsions et de main à main sur des bidons de lait.

C’est efficace, parfois bon enfant et parfois totalement déjanté, comme lors d’un numéro de taureau mécanique, où l’air du toréador de l’opéra Carmen fait son apparition à travers des rythmes westerns.

Les musiques et chansons originales, composées par David Simard, bonifient énormément la proposition. Du banjo, des cuivres, des claviers, de la batterie et même un tuba. C’est riche, vivant, entraînant et ça part dans toutes les directions.

Animal est un puissant divertissement, rempli d’authenticité. L’ovation a été instantanée. Avec raison.