Une série de Netflix tournée à Montréal

Montréal accueille depuis quelques jours le tournage de Graymail, une nouvelle série d’espionnage produite par Netflix et dont la tête d’affiche sera l’acteur américain Noah Centineo.

Connu pour son rôle dans la trilogie de comédies romantiques À tous les garçons, très populaires sur Netflix, Noah Centineo est déjà arrivé dans la métropole depuis plus d’une semaine afin de participer à ce tournage qui s’échelonnera jusqu’en février prochain.

L’acteur de 25 ans a d’ailleurs documenté abondamment ses premiers jours à Montréal en publiant plusieurs photos sur son compte Instagram, dont une de lui en compagnie du réalisateur Doug Liman, pendant un match du Canadien au Centre Bell.

Réalisée par Doug Liman, un expert en films d’espionnage (on lui doit notamment La mémoire dans la peau et M. et Mme Smith), Graymail mettra en scène un jeune avocat travaillant pour le compte de la CIA qui se retrouve pris au milieu d’un conflit international après qu’une ancienne agente eut menacé de révéler la véritable nature de sa relation avec l’agence américaine,

Noah Centineo, qui incarnera le personnage du jeune avocat, est le seul acteur à avoir été confirmé par la production pour l’instant.

Autre série

Soulignons que Graymail n’est pas la seule série américaine à avoir élu domicile au Québec cet automne. Le village de Three Pines, nouvelle adaptation télévisuelle des romans policiers à succès de l’auteure canadienne Louise Penny, est aussi en tournage dans la province depuis le début septembre.

La série qui mettra en vedette Alfred Molina, Rossif Sutherland et Brett Donahue sera offerte sur la plateforme d’écoute Amazon Prime Video quelque part en 2022.