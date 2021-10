ROY, Rita Couture



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 24 septembre 2021, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée madame Rita Couture Roy, épouse de feu monsieur Robert Roy, fille de feu monsieur Léonard Couture et de feu madame Alphonsine Laflamme. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (feu André Leblanc), feu Denise (Clermont Lacasse), feu Normand (Aline Laliberté), Victor (Nicole Dubreuil), Nicole (Gaston Baillargeon) et feu Dany (Jean Chouinard); ses petits-enfants: Vincent (Mélanie Gosselin), Jean-François (Véronique Desrosiers), Marie-Claude (Jonathan Fortin), Renaud (Line Lizotte), Jonathan (Julie Labbé), Sébastien (Natacha Piché), Martin (Isabelle Montmigny), Marjorie (Dominique Déry) et plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Cécile (feu Léonard Morin), feu Bernard (feu France Houde), Françoise, feu Clément (feu Nicole Lagrange), feu Gilles (Germaine Pelchat), Jeanne (feu Donald Labrecque, Julien Mercier) et Pauline (feu Réal Veer); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: feu Paul-Aimé (feu Antoinette Roy), feu Antonin (feu Annette Roy) et feu Adrienne (feu Pierre Laliberté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence Saint-Antoine et le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. https://www.mspdulittoral.com/à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial.