DESCHÊNES, Denise



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2021, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédée madame Denise Deschênes, fille de feu dame Albertina Vézina et de feu monsieur Charles Deschênes. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu en novembre 2021 au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin avec la famille immédiate. Elle laisse dans le deuil sa sœur Jeannine (feu Yvon Cloutier); ses frères : Jean-Charles (Margot Vaillancourt) et Jean-Paul (Germaine Pitre); sa filleule Rosalie ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs CHU l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués auprès de Mme Denise Deschênes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 Av. des Replats, Québec, QC G2J 1B8, Téléphone : (418) 682-6387Province : Québec, Site web :www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.